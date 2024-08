“Maria Chiara Giannetta corre un rischio”, c’entrano Blanca 3 e due nuove serie

La protagonista di Blanca 3 “spremuta come un limone”

E’ un periodo di grande lavoro questo per Maria Chiara Giannetta, protagonista di molte delle serie tv più importanti di Rai e Mediaset. E a breve tornerà proprio in entrambe le reti per vestire di nuovo i suoi personaggi principali e più amati con le nuove stagioni di Don Matteo e Blanca su Rai 1 e Buongiorno mamma su Canale 5. Non solo, visto il suo successo anche Sky l’ha voluta affidandole la nuova serie Rosa Elettrica di prossima lavorazione. Così come Amazon Prime Video dove invece sarà, insieme a Pierpaolo Spollon, nella serie Costiera. Una lettrice di Nuovo Tv ha scritto però a La Posta di Alessandro Cecchi Paone e pur dicendosi fan dell’attrice teme che ci sia troppa carne al fuoco. Queste sono infatti le sue parole: “Ho l’impressione che la stiano spremendo come un limone. […] Non è che rischia di bruciarsi?”.

Le parole del giornalista su Maria Chiara Giannetta

Dopo aver letto le parole della lettrice in questione Alessandro Cecchi Paone ha risposto che per gli attori la tecnica definita ‘spremuti come i limoni’ proviene dall’America. Il senso è che “finché una cosa funziona meglio insistere”. Va da sé dunque che visto il grande successo ottenuto in tutte le serie tv in cui negli ultimi anni ha recitato, tra cui l’amatissima Blanca 3 che tornerà prossimamente, l’attrice sia richiesta un po’ ovunque. Il giornalista poi aggiunge che questa è una politica commerciale che vale per tanti prodotti tra cui anche il caso delle star della Tv. Poi aggiunge:

“Alcune di loro, di vero talento e resistenza psicofisica, durano a lungo. Speriamo che sia anche il caso di Maria Chiara, se lo merita proprio”.

Il pubblico conquistato da Maria Chiara Giannetta

In conclusione della risposta alla lettrice Alessandro Cecchi Paone fa l’esempio del tennista Jannik Sinner. La strategia sopracitata viene usata anche nella pubblicità e infatti essendo questo un periodo di successo di Sinner quest’ultimo promuove allo stesso tempo pasta, compagnie telefoniche e banche. Infine, in attesa di rivedere l’attrice nei nuovi progetti, tra cui Blanca 3, ecco le parole spese dalla lettrice sopracitata: