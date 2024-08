Pino Insegno rincara la dose: “Ecco cosa mi infastidisce degli attacchi”

Pino Insegno: “Degli attacchi mi infastidisce il mettere tutto in discussione”

Pino Insegno sta registrando buoni numeri in termini di ascolti con Reazione a Catena, ma prima di questo successo ha dovuto ingoiare diversi bocconi amari a causa delle tante critiche ricevute e di veri e propri attacchi alla sua persona, in particolar modo dal mondo del web. Il presentatore del quiz preserale di Rai Uno ha parlato proprio di questo nel corso di un’intervista al settimanale Dipiù tv.

A difendermi dalle critiche ci pensa la mia carriera. Lavoro da quarantadue anni, ho esordito nel 1982 su Rai 1 con un programma di grande successo. Ciò che mi infastidisce degli attacchi è che sia messo in discussione il mio intero percorso professionale.

Ha detto Insegno che ha aggiunto che le critiche le accetta volentieri se sono riferite ad un programma che non piace perché, magari, è brutto, è condotto male o scritto male.

Pino Insegno e gli attacchi sul web: “Oggi tutti si sentono in diritto di dire cattiverie gratuite”

Il presentatore di Reazione a catena ha continuato a parlare degli attacchi ricevuti soprattutto sul web e a tal proposito si è levato più di un sassolino dalla scarpa andando giù duro con il suo personale punto di vista sul perché accade tutto ciò. Pino Insegno, infatti, ha detto: “Non trovo giusto far affacciare nella mia vita uno sconosciuto che senza conoscermi, si permette di dire cattiverie o di fare commenti non richiesti”. Ha aggiunto che questo nuovo modo di comunicare ha avvicinato tutto il mondo, ma ha allontanato le persone per cui preferisce la vita di tutti i giorni a quella social.

Pino Insegno riparte con un varietà su Rai Uno

Pino Insegno, sul finire dell’intervista a Dipiù tv ha accantonato le polemiche sorte sulle critiche ricevute ed ha preferito parlare del successo di Reazione a catena che per lui è stata come una boccata d’aria dopo tutti i mesi difficili vissuti e di come si organizza per stare con la sua famiglia visto che lo studio del quiz si trova a Napoli. Il presentatore romano a tal proposito, ha riferito che resta nel capoluogo campano fino al venerdì e poi nel weekend raggiunge i figli piccoli al mare. Infine, ha parlato del nuovo programma che condurrà insieme a Luca Ward e Francesco Pannofino a partire dal prossimo gennaio ed ha detto che si tratta di un varietà con orchestra, corpo di ballo e tanti ospiti che si divertiranno a tentare di far vincere il proprio film dopo averne scelto uno.