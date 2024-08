Un posto al sole, Marina Tagliaferri: “Io e Giulia siamo cresciute insieme”

Marina Tagliaferri fa un bilancio sul suo personaggio: “Siamo cresciute insieme”

Domani inizia l’ultima settimana con le puntate inedite di Un posto al sole. Nelle due settimane successive andranno in onda delle puntate speciali in cui Rosa, che sostituirà Raffaele in portineria durante le ferie estive, ripercorrerà gli eventi salienti di questa stagione della soap di Rai3 che il 26 luglio ha raggiunto il traguardo delle 6500 puntate. Uno dei personaggi più amati di Upas è Giulia Poggi, l’assistente sociale che gestisce un centro di ascolto, interpretata sin dal 1996 da Marina Tagliaferri. L’attrice, che in occasione dei suoi 50 anni di carriera, ha scritto il libro “Un posto in scena”, ha tracciato un bilancio del suo personaggio in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv:

“Io e lei siamo cresciute insieme: ho incominciato a interpretarla a 42 anni e oggi ne abbiamo 70. È una donna saggia ma senza paura: se sente le cose le abbraccia e si mette in gioco. Oggi sta vivendo una storia con Luca De Santis, un antico amore tornato nella sua vita dopo anni, che ha scoperto di essere malato di Alzheimer. Giulia non lo abbandona, lotta al suo fianco. E continua i siparietti comici con il suo ex Renato”.

Un posto al sole: l’attrice di Giulia racconta il primo ciak

Marina Tagliaferri recita in Un posto al sole sin dalla prima puntata andata in onda nel lontano 1996. Sulle pagine di Nuovo Tv ricorda il primo ciak:

“È stata una simulazione della prima scena della soap girata a Villa Lauro, battezzata da un diluvio universale. Poi c’è stato il primo girato vero: il funerale del Conte Palladini. C’erano tutti i miei colleghi storici. In primis Ida Di Benedetto e Roberto Bisacco, poi Marzio Honorato, Patrizio Rispo, Beppe Zarbo, Alberto Rossi, Luisa Amatucci e Claudia Ruffo. È stato un avvio entusiasmante”.

Upas anticipazioni: cosa farà Giulia Poggi nelle prossime puntate?

Marina Tagliaferri è single da parecchio tempo. Ha vissuto una relazione lunga 15 anni con un collega. In Un posto al sole, invece, Giulia ha rincontrato il suo vecchio amore, Luca De Santis. Nelle puntate di Upas dal 5 al 9 agosto, Giulia deciderà di partire per la Sicilia con Renato per trascorrere le vacanze con la figlia, la nipotina e il genero o andrà in vacanza con Luca? L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì alle 20:45 circa su Rai3: nell’ultima settimana prima della pausa estiva ci sarà un clamoroso colpo di scena!