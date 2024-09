Affari Tuoi: Simone si accontenta di 28.000€ ma nel pacco ne aveva 75.000

La Sardegna protagonista del gioco questa sera

E’ toccato a Simone, concorrente della Sardegna, giocare nella puntata di Affari Tuoi che Stefano De Martino ha condotto su Rai1 nell’access primetime di oggi, mercoledì 18 settembre 2024, come sempre subito dopo Cinque Minuti di Bruno Vespa. Simone, affiancato da Stefania, ha svelato di allevare lumache: “Simone e Stefania sono arrivati qui con tanti sogni e con qualche indizio” ha detto il padrone di casa Stefano De Martino alla fine di una partita che ha avuto alti e bassi e che ha visto i due protagonisti arrivare alla fase finale con un pacco azzurro e un pacco rosso, quest’ultimo da 75.000€: una situazione rischiosa, quindi, davanti alla quale mai nessun concorrente si vuole trovare, preferendo sempre ovviamente gridare ai soldi sicuri, cosa che però non accade da qualche sera.

Simone e Stefania hanno accettato 28.000€, ma…

“Simone è un gran tifoso del Cagliari e qualche puntata fa è venuto qui indossando la maglia di Gigi Riva” ha ricordato inoltre Stefano De Martino subito dopo il blocco pubblicitario finale, dopo il quale c’è stata l’apertura del pacco, il numero 8, affidato al concorrente. “Quella maglia aveva il numero 11 e la sorte questa sera ha affidato a Simone proprio il pacco 11. Il dottore ha rilanciato facendogli delle offerte importanti, come 44.000€, ma Simone non l’ha ascoltato. Poi il dottore gli ha offerto il cambio e Simone ha rifiutato subito, dunque poco dopo è tornata l’offerta di 44.000€, di nuovo rifiutata. Alla seconda offerta di cambio, però, ha accettato…” ha riepilogato il conduttore di Affari Tuoi (sul quale oggi un noto vip ha rotto il silenzio).

Quarto finale con un pacco blu e uno da 75.000€

Prima dell’apertura del pacco, Stefano De Martino ha ricordato inoltre che per la quarta volta quest’anno il finale di Affari Tuoi ha visto il concorrente di turno trovarsi con un pacco azzurro e uno rosso da 75.000€, e l’offerta del dottore è stata di 28.000€, offerta che Simone e Stefania, dopo aver riflettuto per qualche minuto, hanno accettato, tra gli applausi del pubblico presente in studio poiché, come diceva spesso Amadeus, anche per accettare ci vuole coraggio. Purtroppo, però, aprendo poi il pacco 8 i due protagonisti della puntata di stasera hanno scoperto che dentro c’erano 75.000€…