Affari Tuoi: Vanio da Bolzano accetta 30.000€ e scopre che NON aveva i 100.000

Vanio da Bolzano protagonista della puntata di stasera

E’ toccato a Vanio, concorrente del Trentino Alto Adige, giocare nella puntata di Affari Tuoi andata in onda su Rai1 nell’access primetime di oggi, sabato 14 settembre 2024. Affiancato dalla sua dolce metà, Vanio ha rivelato di lavorare come responsabile delle vendite, svelando anche una curiosità, che in realtà più che da lui è stata svelata da Stefano De Martino: pur avendo solo 47 anni, Vanio è già nonno di due bambine! Proprio così: il concorrente ha rivelato di avere due figlie, la più grande delle quali gli ha già dato due nipotine, tant’è che Stefano ha ironizzato con lui dicendogli di essere un po’ beato tra tante donne. E delle nipotine la regia, prima che iniziasse ufficialmente la partita, ha mandato in onda una foto.

Conservati solo i 100.000€, dei pacchi alti, fino alla fase finale



La partita di Vanio del Trentino Alto Adige non è andata male in tutta la prima fase, pur perdendo sia i 300.000 che i 200.000€, arrivando alla fase conclusiva con due pacchi azzurri e tre rossi, questi ultimi da 10.000, da 15.000 e da 100.000€. Via, subito dopo, un pazzo azzurro, e il dottore si è così fatto vivo proponendo al concorrente e alla sua compagna di lasciare il gioco per 25.000€ o, in caso contrario, andare avanti con un solo tiro. Dopo aver ragionato per diversi minuti sull’offerta in questione, Vanio ha deciso di rifiutare, chiamando così un pacco, che purtroppo si è rivelato esere rosso, poiché era quello da 15.000€. Il cerchio si è stretto così attorno a tre pacchi: 500€, 10.000€ e 100.000€, e il dottore si è rifatto vivo chiedendo di indicargli una cifra per lasciare il gioco e offrendo, subito dopo, il cambio, possibilità sulla quale Vanio ha riflettuto per diversi minuti. Alla fine il cambio è stato rifiutato e Vanio ha scelto di arrivare alla fase decisiva del gioco con il pacco che già aveva, ossia il numero 17, numero che ad Affari Tuoi tante volte ha portato fortuna, a differenza di quanto si crede.

Vanio sfiora la possibilità di portare a casa 100.000€

Ultimo tiro, quindi, per il concorrente del Trentino, e la scelta è ricaduta sul pacco numero 9 del Molise, nel quale c’erano i 10.000€ (cifra vinta dalla concorrente che ha giocato ieri sera): così Vanio si è trovato ad un bivio, con i 500€ da una parte e i 100.000 dall’altra. “A 23 anni ero già papà, da quel momento ho corso come un dannato per non far mancare nulla alla mia famiglia. Dopo tanti anni, vorrei pensare un po’ anche a me stesso. Se dovessi vincere i 100.000€, estinguerei un mutuo” ha confessato Vanio prima della conclusione del programma. Richiesti 55.000€ da Vanio per lasciare il gioco, ma il dottore gliene ha offerti però 30.000€. Qualche minuto di riflessione e Vanio, poi, ha accettato, scoprendo subito dopo che nel suo pacco c’erano… 500€. Ha quindi fatto benissimo ad accettare!