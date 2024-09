Ascolti 17 settembre: calano Temptation Island e I Leoni di Sicilia

La seconda puntata di Temptation Island in calo rispetto a una settimana fa: i dati nel dettaglio

Ieri sera è andata in onda sull’ammiraglia Mediaset la seconda puntata di questa nuova edizione del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. E sicuramente i colpi di scena non sono certo mancati tra il rifiuto di Tony di fare il confronto anticipato e la scoperta da parte di Sara di essere stata tradita pochi mesi fa dal fidanzato. Ma come sono andati gli ascolti? Bene, ma in calo rispetto a sette giorni fa. Difatti il programma in onda su Canale 5 ha registrato 3 milioni e 124 mila spettatori a casa con uno share pari al 21.50%. Rispetto a martedì scorso il programma ha perso 200 mila telespettatori e poco più del 2% di share.

Continua a calare la serie tv I Leoni di Sicilia: gli ascolti di ieri

E se Temptation Island è calato rispetto a una settimana fa la stessa sorte l’ha avuta anche la fiction in onda su Rai Uno. Difatti la serie televisiva I Leoni di Sicilia, che già al debutto non ha ottenuto ascolti eccezionali, ieri sera ha registrato un altro leggero calo tenendo incollati al teleschermo 2 milioni e 502 mila spettatori a casa con il 14.10% di share. Rispetto a settimana scorsa la fiction ha perso per strada 46 mila telespettatori e poco più di un punto percentuale di share. Insomma la fiction non solo ha perso la seconda sfida settimanale contro il reality show di Filippo Bisciglia, nella cui puntata di ieri c’è stato un acceso falò di confronto tra Fabio e Sara, ma è anche andata incontro a un ulteriore calo. Andrà meglio nella prossima settimana?

Torna Floris e travolge Bianca Berlinguer

Lo scontro ieri tra talk show politici l’ha vinto nettamente Giovanni Floris con il suo DiMartedì, che è partito subito forte. Difatti la prima puntata di questa nuova edizione ha appassionato 1 milione e 249 mila spettatori a casa con il 7.60% di share. Niente ha potuto Bianca Berlinguer con il suo programma E’ Sempre Cartabianca dovendosi accontentare del 4.90% di share e di 692 mila telespettatori (la scorsa settimana ha invece registrato 1 milione e 58 mila telespettatori con il 7.62% di share senza la diretta concorrenza). Non è andata meglio neppure al secondo canale Rai che con la nuova puntata del game show The Floor: Ne Rimarrà Solo Uno ha ottenuto solo 733 mila telespettatori con il 4.40% di share facendo nettamente meno di Italia 1 con il film in replica I Mercenari 3 (946 mila telespettatori con il 5.50% di share).