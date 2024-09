È sempre mezzogiorno, Antonella: “Giornata tristissima per la mia generazione”

Antonella Clerici commenta la morte di Totò Schillaci

Non poteva non aprire la puntata di E’ sempre mezzogiorno di oggi, mercoledì 18 settembre 2024, ricordando Totò Schillaci Antonella Clerici: finita la sigla, ha infatti raggiunto il centro dello studio con “Notti magiche” di Gianna Nannini in sottofondo, indimenticabile colonna sonora dei Mondiali di Italia 90, asserendo

Oggi per me e per tutti quelli della mia generazione è una giornata veramente triste. Questa canzone di Gianna Nannini, “Un’estate italiana”, ha raccontato l’estate del 1990, che per noi è stata l’estate della nostra giovinezza e dei nostri sogni…

“E quei sogni erano personificati dalla grandezza di un eroe nato dal niente, come Totò Schillaci” ha poi aggiunto.

Antonella Clerici: “Totò Schillaci è stato un eroe”

“Per tutti noi Totò è stato non solo il grande calciatore che è poi diventato. Di quelle notti magiche io ho un ricordo personale fortissimo perchè in quell’estate io ho fatto la mia prima cosa lavorativa importante, ho iniziato a fare questo lavoro a Roma, come giornalista sportiva, proprio in occasione dei Mondiali di Italia 90” ha detto subito dopo la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno, sempre con il famoso brano di Gianna Nannini in sottofondo e alcune foto di Totò Schillaci, scomparso alcune ore fa, che la regia ha mandato in onda in sovraimpressione. “Quando io ho cominciato a fare la giornalista sportiva per la Rai, Totò Schillaci era l’outsider, il ragazzo arrivato dalla Sicilia che è poi diventato il protagonista di quel mondiale…”.

Antonella Clerici: “Ecco cosa ho letto sui social”

Concludendo l’introduzione dedicata a Schillaci, Antonella Clerici (che ieri è tornata a parlare del tumore) ha rivelato che prima di iniziare la diretta odierna di E’ sempre mezzogiorno ha letto tantissimi omaggi al grande calciatore sui social: “Si tratta di omaggi pubblicati da persone appartenenti alla mia generazione. Per noi Totò è stato davvero un grande eroe e ci ha fatto veramente sognare” ha detto in conclusione, scoppiando poi improvvisamente in lacrime per la commozione e chiudendo lo spazio dicendo semplicemente “Grazie…”. Tra gli applausi dei suoi compagni di viaggio presenti in studio per la diretta odierna, si è poi spostata dall’altra parte dello studio per dare il primo indizio del gioco telefonico, dando così il via ufficiale alla trasmissione.