Elisa Isoardi su Monica Caradonna a Linea Verde Italia: “Nessuna invidia”

Linea Verde Italia, la presentatrice ha confessato che lei e Monica Caradonna sono donne risolte

Elisa Isoardi ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Nuovo. E in questa circostanza ha parlato del programma che dall’anno scorso conduce al fianco di Monica Caradonna. A proposito di quest’ultima la presentatrice dell’ammiraglia Rai ha rivelato che non esistono invidie e sovrapposizioni. Motivo per cui riescono a dare al pubblico a casa quel qualcosa in più, visto che tra loro si percepisce la stima reciproca:

“Siamo tutte e due delle donne risolte, per cui non c’è invidia né sovrapposizione…Grazie a ciò riusciamo a dare ai telespettatori quel qualcosa in più…”

Elisa Isoardi ha rivelato di sperare di continuare ad avere successo con il suo programma

Successivamente la giornalista del periodico del magazine Nuovo ha chiesto alla presentatrice di Linea Verde Italia cosa si aspetta da questa nuova edizione partita settimane fa dal Trentino. E la conduttrice di Rai Uno, la quale ha rivelato recentemente di non avere nessun programma in vista al momento, ma anzi di averne anche rifiutati nel recente passato per rimanere alla guida di Linea Verde Italia, ha subito dichiarato che il suo desiderio più grande è quello di mantenere il successo dell’anno scorso:

“Cosa mi auguro? Di essere amati come l’anno corso: per noi è stata una bellissima vittoria…”

E in effetti come darle torto. La scorsa edizione il programma è stato un vero e proprio pilastro della programmazione del sabato mattina dell’ammiraglia Rai, visti gli ottimi ascolti raggiunti. Si segnala che pure questa stagione è partita forte con ben 1 milione e 952 mila spettatori a casa con uno share pari al 18.3%.

La conduttrice di Rai Uno ha svelato di non pensare al momento all’amore

La giornalista del magazine Nuovo ha poi fatto presente a Elisa Isoardi che pare evidente che il lavoro a Linea Verde Italia occupi un posto centrale nella sua vita, cogliendo quindi l’occasione per chiedere se ci sono novità in amore. E la presentatrice ha risposto di essere al momento single e di non pensarci troppo:

“Comunque deve capitare, non deve essere un obiettivo di vita…”

Quest’ultima ha inoltre rivelato di essere certa che la prima regola in assoluto è quella di realizzarsi professionalmente e poi tutto il resto vien da sè: “Vado avanti così e sono molto contenta…” E anche su un’eventuale maternità la presentatrice ha mostrato di avere assolutamente le idee chiare: “Una donna può essere realizzata anche senza un figlio…Ho 41 anni, sono ancora giovane e chissà…Magari potrà arrivare, magari no…Sto costruendo la mia vita…”