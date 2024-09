Feysal Bonciani, Tale e Quale Show, chi è: età, lavoro, instagram, ruolo Giuda

Chi è il prossimo concorrente di Tale e Quale Show

Stasera avrà inizio la nuova edizione di Tale e Quale Show condotta ancora una volta da Carlo Conti e con qualche novità in giuria, dato che non ci sarà più Loretta Goggi bensì Alessia Marcuzzi. Tra i concorrenti della nuova edizione ci sarà anche Feysal Bonciani che è noto per rendere interpretato il ruolo di Giuda nel musical Jesus Christ Superstar grazie al quale ha vinto numerosi riconoscimenti. È nato nel 1990 ed è cresciuto a Grassina in Toscana con i due fratelli Niccolò e Alessandro. Ha studiato a Londra cantautorato ed è stato a lungo la voce della squadra inglese del Tottenham.

Feysal Bonciani è famoso per Giuda in Jesus Christ Superstar

Quindi, chi è Feysal Bonciani che questa sera si esibirà a Tale e Quale Show nel ruolo di svariati personaggi del mondo della musica? Ha 34 anni, è cresciuto a Grassina insieme ai fratelli. Ha conseguito l’esame di maturità a Firenze e poi ha cominciato il percorso di studi nel mondo del canto e del ballo. Ha studiato a Torino e Milano prima di volare a Londra, dove fu proposto per un provino per il ruolo di Simba per The Lyon King, ma poi non è stato scelto. A Roma si è esibito davanti a Tim Rice ovvero il creatore del musical Jesus Christ Superstar ed è stato poi scelto per il ruolo di Giuda. Il suo profilo Instagram è @feisalbonciani.

La carriera di Feysal Bonciani tra musica, tv e teatro

Ma continuiamo ad affrontare la carriera di Feysal Bonciani nuovo concorrente del varietà di Carlo Conti. Ha lavorato anche come doppiatore per diversi prodotti Netflix prima di fare la sua comparsa in programmi televisivi come Splendida cornice di Geppi Cucciari, I Fatti Vostri e Radio2 Social Club. Ovviamente il ruolo di Giuda nel musical Jesus Christ Superstar lo ha reso famoso in tutto il mondo e gli ha fatto vincere anche diversi premi prestigiosi tra cui il premio internazionale Ennio Flaiano, l’Oscar del Musical italiano come miglior attore non protagonista al Brancaccio di Roma e tanti Altri. Ora è pronto ad affrontare questa nuova avventura televisiva conscio del fatto che a livello vocale sarà molto molto forte rispetto agli altri suoi concorrenti.