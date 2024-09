Gianni Sperti a Verissimo: “Sono stato truffato. Non avevo più un soldo”

L’opinionista è stato vittima di una truffa

A Verissimo è tornato in qualità di ospite Gianni Sperti e ha subito scherzato con la padrona di casa dicendole di averci ormai preso gusto perché con lei si trova sempre molto bene. Oggi per la prima volta ha raccontato una cosa che gli è successa nel 2005 dopo la vittoria del reality show La Talpa: “Sono stato truffato. A farlo sono state delle persone che consideravo amiche. Quando ho scoperto tutto sono rimasto con i soldi che bastavano per estinguere un debito che mi avevano creato e che non sapevo di avere. Mai visti i soldi vinti a La Talpa”.

Gianni Sperti ha anche sofferto di una forte depressione

Queste persone che hanno truffato Gianni Sperti l’avevano fatto con tantissimi altri. Quando lui si è rivolto a un avvocato questi ha fatto una ricerca e ha scoperto che ormai avevano una sorta di modus operandi. “Ho fatto l’errore di delegare” e infatti ora non lo fa più. Si è laureato in economia, ha studiato diritto, sa leggere un contratto, sa a quali cavilli deve stare attento, e lo consiglia a tutti perché ci si deve fidare soprattutto di se stessi. Basti pensare che in quel periodo “non avevo soldi neanche per fare benzina alla moto e ho chiesto aiuto a papà”. Per fortuna lavorava quindi a livello economico si è risollevato relativamente in fretta mentre a livello emotivo no, infatti ha avuto una forte depressione due anni fa. Nessuno se n’è accorto. “Piangevo dal mattino alla sera. In puntata trattenevo l’ansia. Ora sto meglio” ha chiuso l’opinionista di Uomini e Donne dopo l’intervista a Romina e Tyrone Power.

Verissimo: “Mi farebbe piacere incontrare Paola Barale”

“Nonostante tutto a me farebbe piacere rivedere Paola Barale”: queste le parole inaspettate di Gianni Sperti che apre le porte proprio alla sua ex Paola Barale. Da quando si sono separati non si sono più rivisti e per lui è inconcepibile come si possa arrivare ad amare una persona e poi non volerne più sentir parlare per anni. Potrebbe anche sbagliarsi, ma “non so se a lei farebbe lo stesso piacere”. E l’amore è presente nella vita di Gianni? Oppure c’è solo Uomini e Donne? Ha detto che per ora non è innamorato, anche se non fa una vita monacale, quindi qualche frequentazione c’è, ma nulla di serio.