I fratelli Corsaro, anticipazioni prossima puntata: Fabrizio trova l’amore?

I fratelli Corsaro: le anticipazioni della 3^ puntata

La vita sentimentale di Fabrizio Corsaro (Giuseppe Fiorello) si farà sempre più vivace nella prossima puntata della serie tv di Canale5. Il 3^ episodio, della fiction tratta dal romanzo di Salvo Toscano e diretta Francesco Miccichè, andrà in onda infatti mercoledì prossimo, 25 settembre, a partire dalle 21.20. Anche questa volta Roberto e Fabrizio si ritroveranno di nuovo alle prese con un caso di cronaca nera complicato da risolvere, il primo in veste di avvocato difensore, il secondo di cronista. La verità, come sempre, sarà spiazzante e servirà tutto l’intuito dei fratelli Corsaro per svelarla. Di seguito nel dettaglio tutte le anticipazioni sulla puntata del 25 settembre.



Puntata 25 settembre: cosa succede nel terzo episodio della fiction

Le anticipazioni della terza puntata della fiction I fratelli Corsaro svelano che Fabrizio e Roberto saranno sconvolti da un omicidio. Nella seconda puntata (qui le anticipazioni complete) i due protagonisti hanno indagato sulla morte di un’anziana signora di Palermo, un omicidio che ha portato subito i sospetti sulla badante della donna. A sconvolgere i due fratelli anche la morte di un sacerdote che inizialmente aveva fatto pensare che fosse finito nelle mire di una setta segreta. Nella puntata in onda mercoledì prossimo sarà un uomo vicino alla politica a perdere la vita e a sconvolgere l’opinione pubblica: il funzionario Comunale di Castelferro, Nicola Prestipino, verrà trovato infatti privo di vita.

Fabrizio travolto dalla passione nella 3^ puntata

Nella prossima puntata della serie tv I fratelli Corsaro tutti i sospetti, riguardo all’omicidio del funzionario Comunale, ricadranno sul sindaco. A quanto pare infatti quest’ultimo avrebbe avuto dei conti in sospeso con la vittima. Mentre il personaggio interpretato da Beppe Fiorello, che ha svelato un retroscena sulla serie, si troverà a dover fare la cronaca dell’omicidio per conto del suo giornale, Roberto (Paolo Briguglia) sarà chiamato dal sindaco in persona per difenderlo in qualità di avvocato. I due fratelli Corsaro si ritroveranno a lavorare spalla a spalla pronti ad arrivare alla verità, ognuno con i suoi metodi. Al centro della 3^ puntata ci sarà ovviamente anche la trama rosa, che coinvolgerà in particolare Fabrizio questa volta. Il giornalista infatti conoscerà una giovane attivista e inizierà una relazione sentimentale proprio con lei. Metterà finalmente la testa a posto con la sua nuova conquista? Per scoprirlo non resta che seguire la prossima puntata della serie tv I fratelli Corsaro, in onda mercoledì 25 settembre, a partire dalle 21.20 su Canale5.