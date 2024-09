I fratelli Corsaro serie tv con Beppe Fiorello: cast, trama e numero puntate

I fratelli Corsaro: cast e quante puntate sono

Beppe Fiorello e Paolo Briguglia sono i protagonisti della nuova serie tv di Canale5: I fratelli Corsaro. I due attori debutteranno questa sera con la prima delle quattro puntate della fiction tratta dai libri di Salvo Toscano e diretta da Francesco Miccichè. Nel cast della serie tv, accanto a Fiorello e Briguglia che ricoprono rispettivamente i ruoli di Fabrizio, giornalista di cronaca nera, e Roberto, avvocato penalista, troviamo Enrica Pintore, che interpreta Monica la moglie di Roberto, e Anita Zagaria che veste i panni di Antonia, la madre di Fabrizio e Roberto. Nel cast anche Vittorio Magazzù, Maurizio Marchetti, Francesco Foti, Katia Greco, Lorena Cacciatore e Roberta Rigano.



Trama della fiction I fratelli Corsaro: i casi della 1^ puntata

La nuova fiction di Canale5 sarà episodica con una serie di casi di cronaca nera che coinvolgeranno direttamente i due protagonisti, Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia. A tenere i telespettatori con il fiato sospeso sarà anche la trama parallela quella legata alle vite dei protagonisti. Roberto è infatti il figlio minore di Antonia, che ha seguito le orme del padre ed è felicemente sposato. Inquadrato e pacato nasconderà però un lato oscuro con molte ossessioni. Fabrizio è invece il cocco di mamma, donnaiolo e con una scarsa propensione ad impegnarsi, il suo intuito sarà fondamentale per arrivare di puntata in puntata alla verità.

Le anticipazioni della prima puntata della serie I fratelli Corsaro

Le anticipazioni del primo episodio della serie tv, in onda questa sera a partire dalle 21.20 su Canale5, svelano che Fabrizio e Roberto dovranno affrontare un caso di omicidio. Entrambi per ragioni di lavoro indagheranno nella vita della vittima per arrivare alla verità. Intanto i telespettatori conosceranno il personaggio interpretato da Beppe Fiorello, un giornalista di cronaca nera dal carattere particolarmente focoso, sia nel lavoro che con le donne. Sarà infatti subito circondato da molte figure femminili, nessuna però riuscirà a farlo capitolare. Fabrizio sarà la pecora nera della famiglia, una famiglia unita che avrà il suo fulcro nella mamma Antonia, sempre pronta a viziare a tavola i suoi figli. Paolo Briguglia invece, protagonista anche della serie tv partita ieri su Rai1 I leoni di Sicilia, è agli antipodi del fratello. Preciso e metodico sul lavoro è un marito fedelissimo e, insieme alla moglie sta pensando di allargare la famiglia. L’appuntamento perciò con I fratelli Corsaro è per questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale5.