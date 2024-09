I leoni di Sicilia, anticipazioni prossima puntata: Vincenzo rischia la vita

I leoni di Sicilia: le anticipazioni della 3^ puntata

La vita di Vincenzo Florio (Michele Riondino) e Giulia Portalupi (Miriam Leone) sarà stravolta nella terza puntata della fiction I leoni di Sicilia. Il penultimo episodio della serie tratta dal romanzo di Stefania Auci e diretta da Paolo Genovese, andrà in onda martedì prossimo, 24 settembre, alle 21.20 su Rai1. Le anticipazioni del prossimo episodio svelano che i due protagonisti porteranno avanti la loro relazione anche se considerata peccaminosa per l’epoca, ma a sconvolgere la vita di tutti sarà l’epidemia di colera che porterà Vincenzo a fare delle scelte inevitabili. Di seguito nel dettaglio quello che avverrà nel corso della prossima puntata.



Trama della penultima puntata della fiction di Rai1

Le anticipazioni della 3^ puntata della serie I leoni di Sicilia svelano che, dopo quanto accaduto nell’episodio andato in onda ieri sera (qui il riassunto completo) il rapporto tra Giulia e Vincenzo sarà sempre più forte. Uniti da un amore profondo i due saranno finalmente sul punto di sposarsi. Ma il destino finirà per giocare contro i protagonisti della serie tv di Rai1. L’epidemia di colera infatti si diffonderà a Palermo e questo costringerà Vincenzo Florio a rinviare le nozze con Giulia Portalupi. Nonostante il rischio, il personaggio interpretato da Michele Riondino porterà avanti con coraggio l’attività di famiglia, mentre Giulia e la madre Giuseppina si trasferiranno nella casa al mare. Lui continuerà a stare a Palermo per seguire gli affari, rischiando di essere contagiato. Intanto tutte le navi verranno bloccate dai Borbone, rendendo difficile ogni scambio e approvvigionamento. Intanto in città inizieranno i tumulti e Florio non riuscirà a fare a meno di prendere posizione.

Nuova puntata I leoni di Sicilia: Vincenzo prende una decisione

Nella prossima puntata della fiction di Rai1 la trama si sposterà a gennaio del 1848 quando in Italia inizieranno i primi moti rivoluzionari. Giulia, non avrà dubbi su cosa fare e vorrebbe aiutare i dissidenti. Al contrario Vincenzo, personaggio che subirà un cambiamento significativo e progressivo nel corso delle puntate, avrà come primo scopo quello di mettere in salvo la sua famiglia. Florio deciderà di portare avanti la rivoluzione nella penultima puntata della serie tv e Giulia sarà dalla sua parte. La Portalupi lo considererà un eroe, mentre per il re, Florio sarà un traditore. L’appuntamento perciò con Michele Riondino, Miriam Leone e i colpi di scena della serie tv I leoni di Sicilia è per martedì prossimo, 24 settembre, a partire dalle 21.20 su Rai1.