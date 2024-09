I leoni di Sicilia, Giuseppina accetterà Giulia? L’attrice: “Donna inasprita”

I leoni di Sicilia: cosa succede tra Giulia e Giuseppina

Andrà in onda domani sera l’ultima puntata della serie tv I leoni di Sicilia con protagonisti Miriam Leone e Michele Riondino. La vita dei Florio continuerà ad essere tormentata anche nel finale di stagione e, a turbare Vincenzo, continuerà a esserci la lotta sociale. Ma come sarà il rapporto tra Giulia e Giuseppina nell’ultima puntata della serie tv? La nascita di Ignazio, l’erede tanto atteso, ha ammorbidito un po’ il personaggio interpretato da Donatella Finocchiaro, che non rinuncerà però al suo scopo. L’attrice ha infatti raccontato in un video diffuso sul canale youtube DisneyIT:

“Il suo scopo è rendere Vincenzo il più ricco, il più potente in Italia e nel mondo”.

E questo probabilmente la porterà a contrastare ancora Giulia Portalupi. A rompere il silenzio è stata anche Ester Pantano, che interpreta Giuseppina negli anni della giovinezza, l’attrice ha svelato:

“Giuseppina è un personaggio che a un certo punto si inasprisce definitivamente”.

Ester Pantano ammette: “Il ruolo di Giuseppina è commuovente”

A indurire il personaggio di Giuseppina Florio nella serie tv I leoni di Sicilia, è la morte di Ignazio, il suo unico grande amore. Da quel momento il suo scopo sarà soltanto elevare il nome dei Florio attraverso il figlio Vincenzo, sacrificandone anche la felicità. Per questo la donna non accetterà mai Giulia Portalupi, forse mossa anche da una certa invidia nei confronti della nuora, che è stata in grado di lottare per quell’amore che lei non ha mai potuto vivere in modo pubblico. Ester Pantano, ha raccontato sul personaggio di Giuseppina:

“È un personaggio commovente. Una donna che in realtà ama la vita all’inizio, ma poi si indurisce”.

Il regista della serie svela: “Storia di riscatto”

Non mancheranno i colpi di scena nell’ultima puntata della fiction I leoni di Sicilia, in onda domani sera alle 21.230 su Rai1. Paolo Genovese ha svelato sulla serie tratta dal romanzo di Stefania Auci: “È una storia di riscatto e di successo dell’800 italiano. Raccontiamo ogni step dell’evoluzione della storia dei Florio”. La scrittrice ha ammesso che la forza della fiction sta nei personaggi che hanno “la straordinaria capacità di incarnare tanti di tipi umani”. Intanto nella puntata in onda domani sera entrerà in scena Ignazio Florio, il figlio di Vincenzo che, diventato ormai un uomo, dovrà mettere da parte l’amore e la felicità per portare avanti il nome della sua famiglia.