I leoni di Sicilia, Miriam Leone svela sul suo personaggio: “Sovverte i canoni”

Miriam Leone: “Giulia Portalupi è una donna ribelle”

È Giulia Portalupi la vera leonessa nella nuova serie tv di Rai1 I leoni di Sicilia. Il perno della trama della fiction sarà infatti proprio il personaggio interpretato da Miriam Leone, che sarà la compagna di Vincenzo Florio (Michele Riondino). saranno quattro le puntate della serie tv ispirata al romanzo di Stefania Auci e diretta da Paolo Genovese, in onda a partire da domani, martedì 10 settembre, su Rai1. Le vicende dei Florio, che lasciano la Calabria per arrivare a Palermo e dar vita a un impero, terranno compagnia ai telespettatori fino all’1 ottobre con scandali, tormenti e rimpianti, ma anche conquiste e rinascite. Sulla serie tv Miriam Leone, che ha vinto il Premio Flaiano alla miglior interpretazione femminile, ha dichiarato su superguidatv che è una produzione che porta nel cuore e, sul suo personaggio, ha ammesso:

“Giulia è una donna ribelle che ha veramente sovvertito i canoni dell’epoca”.

I leoni di Sicilia: retroscena svelato dall’attrice protagonista

Ha raccontato di essere rimasta incantata dal libro di Stefania Auci, Miriam Leone che dichiarato sulla nuova serie tv di Rai1, già lanciata su Disney+: “Giulia Portalupi è la protagonista femminile, è la donna che è stata affianco a Vincenzo Florio tutta la vita […] È una donna che ha scelto e che ama. Sono davvero affezionata a questa serie e a questo personaggio”.

Il personaggio di Miriam Leone accetta l’emarginazione sociale

Sarà un amore travolgente quello tra Vincenzo Florio (Michele Riondino) e Giulia Portalupi (Miriam Leone) nella serie tv I leoni di Sicilia, in onda a partire da domani sera su Rai1. Lei una borghese di Milano, figlia di un commerciante di zolfo, riuscirà a conquistare Vincenzo con le sue idee, oltre che con la sua bellezza. Non avrà paura infatti di parlare di affari, tirando fuori la sua voce in conversazioni considerate appannaggio degli uomini all’epoca. Sarà lei a spingere Florio a spiccare il volo, rendendo l’attività di famiglia un impero. Di contro però dovrà vivere nell’emarginazione sociale e portare avanti una relazione clandestina con lui, che la sposerà soltanto quando avranno il terzo figlio, un maschio. L’uomo infatti rifiuterà di riconoscere le loro prime due figlie femmine. Giulia sceglierà l’amore a ogni costo, mentre il grande cruccio del marito sarà quello di non aver sposato una donna aristocratica e aver elevato il suo status. Ossessionato da questo fallimento finirà per piegare la vita del figlio ai suoi scopi.