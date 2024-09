Kostas è l’alter ego greco di Montalbano? Fresi: “Il paragone non lo farei”

Kostas come Montalbano? La risposta di Stefano Fresi

L’attesa è terminata: domani alle 21:30 circa andrà in onda su Rai1 la prima puntata di Kostas. La fiction in cui Stefano Fresi interpreta il personaggio nato dalla penna di Petros Markaris farà compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia Rai per 4 settimane. Kostas Charitos è il capo della sezione omicidi della polizia di Atene. È un uomo senza filtri, dice sempre quello che pensa sia sul lavoro che in famiglia. La prima puntata ancora non è andata in onda e già si parla di Kostas come dell’alter ego greco de Il Commissario Montalbano. Cosa ne pensa il protagonista Stefano Fresi? Ecco la sua risposta sulle pagine del settimanale Nuovo Tv:

“Il paragone non lo farei. Proprio perché vive in un Paese diverso da quello del commissario siciliano. E perché la famiglia nella sua vita è molto importante”.

In una precedente intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni l’attore aveva detto che gli piace pensare che dalla penna di ogni scrittore esca un personaggio originale. Anche in questo caso la serie è prodotta da Palomar e il protagonista è un commissario, si augura quindi lo stesso successo. E poi fu proprio Andrea Camilleri, il creatore di Montalbano, a presentare lo scrittore Petros Markaris al produttore Carlo Degli Esposti.

Anticipazioni Kostas: le differenze con Montalbano

Solo dopo aver visto la prima puntata di Kostas in onda domani in prima serata su Rai1 si potrà eventualmente fare un paragone con Il Commissario Montalbano. La fiction tratta dai romanzi di Camilleri è ambientata in Sicilia, Kostas in Grecia. Profumi, odori e sapori sono diversi. Kostas, a differenza di Salvo Montalbano che ha una relazione travagliata con Livia, è sposato da 25 anni con Adriana (Francesca Inaudi) e ha una figlia, Caterina, che adora. Nel cast di Kostas anche Michele Rosiello e Luigi Di Fiore, il Luca De Santis di Un posto al sole.

I progetti futuri di Stefano Fresi

Stefano Fresi (che si è detto preoccupato per il debutto di Kostas) è uno degli attori più apprezzati del cinema italiano. Ha appena compiuto 50 anni ma ha al suo attivo tanti film di successo. A Nuovo Tv ha svelato quali sono i suoi progetti futuri: “A ottobre faccio uno spettacolo con mia moglie Dell’amore, della guerra e degli ultimi, in cui portiamo in giro le canzoni di Fabrizio De Andrè. Poi ho una tournée teatrale, Dioggene, fino all’inverno prossimo. Infine dovrei tornare sul set della serie I delitti del BarLume”. Intanto l’appuntamento con Stefano Fresi è per domani in prima serata su Rai1 con la prima puntata di Kostas.