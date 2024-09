Paolo Fox, oroscopo di oggi: le previsioni astrali del 20 settembre

Le previsioni di oggi per i primi segni

Tratto dal suo Stellare ecco l’oroscopo del 20 settembre partendo dall’Ariete che in amore sta vivendo delle problematiche. Sta cercando di mettere ordine nella loro vita. Conviene fare tutto con cautela sul fronte delle emozioni. Ci sono molte spese per quanto riguarda il lavoro. I nati sotto il segno del Toro devono rendersi conto che stanno vivendo degli amori poco divertenti. Sembrano presi da troppe cose in contemporanea con anche la Luna nel segno. I Gemelli ricevono l’aiuto di Venere che dona un grande fascino. I cambiamenti portano fortuna per quanto riguarda il lavoro. Agitazione da tenere sotto controllo. Il Cancro può recuperare fiducia gradualmente verso il partner. Non deve pensare continuamente alle situazioni che fanno male. Bella proposta dal punto di vista professionale.

Oroscopo del 20 settembre per Leone e gli altri

Proseguiamo con le previsioni di Paolo Fox (oltre le previsioni del weekend) per gli altri segni partendo dal Leone che cerca di non innervosire gli altri. Weekend che nasce con qualche dubbio di troppo. La carica vitale non si discute. Per quanto riguarda il lavoro possono iniziare a ragionare sul futuro. Chi è nato sotto il segno della Vergine può vivere un fine settimana che può regalare emozioni intense. Possono parlare di questioni spinose. Chi ha progetti per l’autunno può cominciare a muoversi adesso. La Bilancia può prendere una decisione per quel che concerne l’amore. Alcune coppie devono trovare un compromesso. I rapporti di lavoro sono più faticosi. Lo Scorpione vive la Luna in opposizione. Piccolo dissidio nel weekend. Tutto appare troppo frenetico. Le questioni di carattere legale potranno essere gestite con maggiore tranquillità.

Paolo Fox svela cosa succederà secondo le stelle e i pianeti

In conclusione l’oroscopo di oggi per gli ultimi segni dello zodiaco partendo dal Sagittario che se deve parlare meglio farlo oggi e domani. Inguaribile ottimista. Protestano in continuazione i soci e i collaboratori. Mattinata sottotono in amore per il Capricorno. Devono cercare di fare le cose che piacciono. Incontro speciale sul fronte del lavoro. Fine settimana che porta qualche dubbio, ma solo passeggero, per l’Acquario. Tra oggi e domani non sapranno come rispondere. Periodo pieno di occasioni. Grande oroscopo con Luna favorevole per i Pesci. Vogliono vedere fino a che punto sono amati dal partner. Visione più chiara di quello che devono fare. Saturno porta una nuova occasione mentre Giove opposto dice che i soldi non sono molti e bisogna fare un po’ di economia.