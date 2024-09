Striscia La Notizia verso la rivoluzione: ci saranno una velina e un velino

Arrivano il velino e la velina nel tg satirico di Antonio Ricci

Lunedì 23 settembre tornerà nell’access prime time il tg satirico cult Striscia La Notizia arrivato ormai alla trentasettesima edizione. E in questa occasione è stata presentata una vera e propria novità. Di cosa si tratta? A partire da lunedì prossimo gli spettatori a casa non vedranno sul bancone del programma le storiche veline (una bionda e una mora), bensì un velino e una velina. Su quest’ultimo l’ideatore del programma ci ha scherzato su, asserendo che entrambi potrebbero essere ribattezzati ‘Velin’: “Potremmo chiamare Velin…” Detto questo si segnala che la velina si chiama Beatrice Coari, mentre la controparte maschile Gianluca Briganti.

Chi sono il velino e la velina di Striscia La Notizia

Sicuramente la novità di portare nel tg satirico dell’access prime time di Canale 5 un velino e una velina incuriosirà non poco i numerosi spettatori a casa. Ma chi sono? Lui, come detto precedentemente, si chiama Gianluca Briganti, ha 37 anni ed è di Viareggio, in Toscana. In base a quanto riportato dal portale di news Tgcom24 quest’ultimo ha sempre avuto una grande attitudine per la danza, anche se fino ai 19 anni ha praticato il calcio. Subito dopo è riaffiorato in lui la voglia di ballare, arrivando a diplomarsi all’Accademia MAS Music Arts & Show di Milano nel 2010. Subito dopo ha iniziato a lavorare nei musical. Per quanto riguarda invece la velina si chiama Beatrice Coari, ha 21 anni ed è di Genova. E’ diplomata al Liceo Linguistico e sta frequentando il corso universitario in Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti. Parla fluentemente l’inglese, il francese e lo spagnolo. Da quando ha 4 anni pratica la danza. Il velino e la velina troveranno al debutto l’insolita coppia di conduttori composta da Michele Hunziker e Nino Frassica.

Tutte le novità della nuova edizione di Striscia La Notizia

Le novità legate alla nuova edizione del tg satirico condotto inizialmente da Nino Frassica e Michelle Hunziker non sono finite con l’introduzione del velino e della velina. Difatti Antonio Ricci in conferenza stampa ha rivelato che arriveranno Fabio Caressa e la figlia, che cureranno una loro rubrica intitolata Gli Oscar dei Caressas. Ci sarà anche Antonio Ornano, che terrà informati gli spettatori sulle tendenze social. Ma non è finita qua perchè la pagina social Il Grande Flagello curerà i contenuti satirici. Il tg satirico collaborerà poi con il direttore editoriale di Today.it, Fabrizio Gatti, il quale curerà delle inchieste e con il portale di news Dagospia.com, che darà notizie in esclusiva.