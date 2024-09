Tale e Quale, Carlo Conti sull’addio di Loretta Goggi: “Nuova era senza di lei”

Carlo Conti: “Abbraccio enorme a Loretta Goggi”

Nuova edizione di Tale e Quale Show in onda stasera su Rai1 dopo la consueta puntata di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino. Carlo Conti ha dato il benvenuto al pubblico senza dimenticare colei che per tutto questo tempo è stata la presidente di giuria ovvero Loretta Goggi, che quest’anno ha deciso di non parteciparvi per dedicarsi al nipotino: “Dopo 14 edizioni ha deciso di lasciare, ma le diciamo grazie e le mandiamo un abbraccio enorme. Una nuova era”. Non poteva poi mancare un pensiero per tutte le zone alluvionate dell’Emilia Romagna dato che le persone sono state colpite di nuovo da una tragedia.

Loretta Goggi: addio allo show per via del nipote

Ebbene sì, l’addio di Loretta Goggi è legato alla sua famiglia: dato che la sua famiglia le ha regalato un bel nipotino, ha deciso giustamente di dedicarsi a lui lasciando da parte il mondo della televisione che la vedeva presidente di giuria di Tale e Quale Show (fortemente voluta da Carlo Conti). Ma chi c’è al posto di Loretta Goggi? La bella e brava Alessia Marcuzzi che sarà una delle giurate insieme a Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Alessia Marcuzzi stasera ha dichiarato di aver preso appunti su un quadernetto mentre Cristiano Malgioglio, vestitosi come Lady Gaga al Festival del Cinema di Venezia, ha voluto farle i complimenti per Joker 2. Ospite di puntata e quarto giurato Stefano De Martino che da questo mese è il conduttore di Affari Tuoi.

Tale e Quale Show 2024: chi sono i concorrenti

Ma quali sono i concorrenti dell’edizione 2024 di Tale e Quale Show? Ecco i nomi di coloro che scenderanno in pista per cantare (e alcuni anche ballare) interpretando nel miglior modo possibile le più svariate personalità del mondo dello spettacolo: Justine Mattera, Amelia Villano, Kelly Joyce, Giulia Penna, Verdiana Zangaro, Carmen Di Pietro, Roberto Ciufoli, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Massimo Bagnato e Simone Annicchiarico.