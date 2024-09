Unomattina in famiglia, fuorionda di Monica Setta su un ospite: VIDEO/AUDIO

Fuorionda di Monica Setta su Rai1

Francamente un fuorionda di una tristezza infinita, quello successo a Unomattina in Famiglia su Rai1 con protagonista Monica Setta. Durante il segmento finale della trasmissione dedicato alla gara per il pubblico da casa dal titolo Canta che ti passa uno dei concorrenti di nome Carmelo (pensionato 69enne di Misilmeri, Palermo), collegatosi con Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini, ha cantato Il mondo di Jimmy Fontana. Il microfono è rimasto aperto e – come si può sentire dal video linkato nel paragrafo successivo – si può sentire la voce di Monica Setta: “Madonna mia, com’è ridotto? Ma chi è lui?”.

“Questa qua… Ma è maschio o femmina?”

Ma Monica Setta non ha finita qua perché dopo il colonnello Laurenzi le ha fatto notare che il concorrente era un pensionato di 69 anni, lei ha aggiunto (credendo di avere il microfono chiuso) “Questo qua… ma è maschio o femmina?”. Sui social la condanna è unanime: da chi le consiglia di guardarsi allo specchio, chi afferma che non è nuova a commenti simili, chi inneggia all’ormai distruzione del servizio pubblico considerati i volti che vengono messi nelle varie fasce orarie e chi ne ha più ne metta. La conduttrice avrà modo di chiedere scusa dell’accaduto oppure farà finta di nulla?

IL VIDEO: https://x.com/ilcontemarx/status/1840331472718205375?s=61&t=2oebCdNgl26I1Se8fyGjoQ

Unomattina in Famiglia: Monica Setta lusinga il concorrente

Dato che la conduttrice di Unomattina in Famiglia non sapeva minimamente del microfono rimasto aperto, ha poi fatto i complimenti al concorrente Carmelo per aver cantato Il mondo di Jimmy Fontana: “Ha saputo interpretare questa bellissima canzone alla perfezione. Bravo. È una gara tra i migliori”. Peccato che il concorrente non sappia cosa gli abbia detto prima Monica Setta quando credeva di avere il microfono chiuso. Intanto come sta andando il programma di Rai1 per quanto riguarda gli ascolti? Molto bene: la puntata di ieri è stata vista da 1.210.000 spettatori con uno share del 22.9%. Lo share è poi calato a 21.6% (con 1.020.000 spettatori) nella seconda parte.