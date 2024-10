Affari Tuoi, partita sfortunata per Chiara: cambia il pacco e vince solo 100€

Parte subito male la partita di Chiara

Ultima puntata della settimana quella di oggi per Affari Tuoi, domenica 20 ottobre, che ha visto giocare Chiara da Bussoleno, in provincia di Torino, con il pacco numero 9 del Piemonte. Impiegata in una ditta di antinfortunistica e antincendio, single, la concorrente ha giocato con sua mamma Monica. Fin da subito la partita è iniziata in maniera sfortunata. Infatti dopo il primo tiro, del pacco numero 16 di Tino dell’Abbruzzo contenente per fortuna solo 75 euro, il secondo e il terzo tiro sono stati una strage. Infatti il secondo tiro, il pacco numero 2 del Molise del ballerino salsero Filippo di Campobasso, conteneva ben 100 mila euro mentre il terzo tiro, con il pacco numero 7 della Toscana, conteneva ben 200.000 mila euro. Spazio poi, prima della iniziale chiamata del dottore, ad altri tre tiri.

Com’è proseguita la puntata di stasera di Affari Tuoi

I successivi tre tiri di Chiara sono stati quelli del pacco numero 1 della Puglia, di Naomi da Bisceglie, che conteneva purtroppo 15 mila euro, il pacco numero 13 dell’Umbria di Sara da Foligno (creatrice di contenuti social) che per fortuna aveva al suo interno 0 euro e, infine, il pacco numero 17 del Veneto con Melissa dalla provincia di Padova che purtroppo conteneva 10 mila euro. A questo punto il dottore ha fatto la prima telefonata offrendo 30 mila euro ma la concorrente ha rifiutato. Ha dunque aperto il pacco numero 14 del Trentino Alto Adige che sfortunatamente aveva 20mila euro, il pacco numero 20 dell’Emilia Romagna che invece per fortuna conteneva solo 5 euro e, infine, il pacco numero 18 della Lombardia che aveva 10 euro. Il dottore ha poi proposto un cambio che lei ha rifiutato.

Chiara cambia il pacco e vince 100€

Al via lo spacchettamento del pacco 6 Liguria di 5 mila euro, il 3 Valle d’Aosta di 200 euro e, infine, l’8 Sardegna con 500 euro. Dopo una richiesta della concorrente di 100 mila che il dottore ha abbassato a 34 mila (che lei ha rifiutato) è toccato al 12 Campania che purtroppo aveva 300 mila euro. Il dottore ha poi offerto 10 mila euro, da lei rifiutati, e sono stati aperti: il 5 della Basilicata di 75 mila euro, il 4 delle Marche di 1 euro, il 15 del Friuli di 50 euro. Ultime due offerte del dottore da 14 e 18 mila euro prontamente rifiutate dalla concorrente. Si prosegue col pacco 11 della Sicilia di 20 euro e il 10 della Calabria di, purtroppo, 50 mila euro. A questo punto la concorrente accetta il cambio e prende il 19 del Lazio dove però purtroppo trova 100 euro (a differenza della partita fortunata di Affari Tuoi di venerdi) mentre nel suo, il 9, ne avrebbe ben trovati 30 mila.