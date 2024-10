Affari Tuoi, Stefano salva una partita sfortunata: nel pacco trova 20.000€

Stefano della Toscana ha vinto 20.000€

Nella puntata di stasera di Affari Tuoi con la conduzione di Stefano De Martino ha giocato Stefano (chiamato scherzosamente Don Diego della Vega) che rappresenta la regione Toscana. Stefano è un venditore di veicoli commerciali e secondo Stefano De Martino “poteva fare l’attore. Mi sei anche un po’ Raz Degan stasera”. E con chi ha giocato Stefano? Con la mamma Lucia. Alla fine la partita ha visto da una parte 10€ e dall’altra 20.000€. Il dottore gli ha offerto in ultima battuta il cambio, che è stato rifiutato perché l’8 simboleggiava sua moglie. Lo sfortunato concorrente della Toscana se n’è andato a casa con 20.000€.

Affari Tuoi: com’è andata la partita di Stefano

Vediamo com’è andato il percorso di Stefano ad Affari Tuoi: la sua partita al fianco della mamma Lucia è iniziata con l’apertura del pacco della new entry (cosa che non si farebbe mai e poi mai perché di solito hanno pacchi alti) che conteneva soltanto 20euro. Poi è stata la volta del pacco blu più basso (quello da 0euro) e dei 100euro. Via i 50euro e anche i 500euro. Se ne sono andati anche i 300mila euro. Se non si pone l’attenzione su quest’ultimo pacco aperto bisogna dire che la partenza è stata davvero ottima per il concorrente della Toscana. Il dottore offre il cambio, ma lui ha rifiutato. Quindi si inizia la seconda tranche di pacchi da aprire: via l’ennesimo pacco blu. Poi è stata la volta dei 50mila euro e dei cinque euro. Il dottore, visto il tabellone, ha offerto 35mila euro, che sono stati puntualmente tritati. È stato aperto il pacco che conteneva i 200mila euro. Via anche i 10mila euro e 1euro.

Stefano: “Vorrei vincere qualcosa per mio padre”

Stefano ha confessato di aver sempre desiderato un cavallo come da buon Zorro qual è. Comunque la partita com’è andata avanti? Il dottore ha offerto il cambio e lui ha accettato: al posto del suo pacco 15 ha preso il pacco 8. Si sono tirati altri pacchi: via i 30mila euro, i 100mila euro che rimanevano in gioco. Offerta del dottore di 13mila euro, ma lui ha rifiutato, puntando dritto al montepremi rimasto. Peccato che ne siano andati via (75mila euro). Durante la partita – ieri finita malissimo – di Affari Tuoi Stefano ha confessato: “Mi ha iscritto mia moglie. Ne ero inconsapevole. Io vorrei vincere qualcosa per il mio babbo perché ha avuto dei momenti difficili e vorrei vedere se gli torna il sorriso. Preferisco dargli a lui, i soldi”.