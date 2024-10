Federica Panicucci prende le distanze dalla Groppelli: “Tue responsabilità”

Patrizia Groppelli ha espresso la sua opinione su un caso

Oggi Federica Panicucci e Roberto Poletti, come di consuetudine, hanno parlato di tanti argomenti spaziando dalla cronaca a fatti legati all’attualità. Si segnala che in questa occasione la Groppelli ha preso la parola, asserendo senza indugio alcuno che per quanto riguarda il ragazzo diciassettenne che ha strangolato Maria Campai grande responsabilità l’avrebbero i suoi genitori:

“In questo specifico caso cosa ci aspettiamo dai genitori che sono stati complici di questo ragazzo…”

Parole che hanno messo immediatamente in allarme il conduttore di Mattino 4, il quale ha chiesto spiegazione alla sua ospite. E quest’ultima ha rivelato di credere siano stati complici nel modus operandi del ragazzo: “Ricordiamoci che questo ragazzo portava delle prostitute in casa e i genitori non si rendevano conto?”

Federica Panicucci ha preso immediatamente le distanze dalla sua ospite

Poco dopo ha preso la parola la conduttrice di Mattino 4, la quale ha tenuto immediatamente a precisare che parlando di questo dato caso è giusto che ognuno si prenda le proprie responsabilità di quanto detto:

“Nel trattare di questo preciso caso ognuno si assume sempre le proprie responsabilità di ciò che dice…”

Patrizia Groppelli, che giorni fa ha fatto infuriare Davide Maggio, ha però immediatamente controbattuto, tenendo a precisare di non aver detto che questi genitori sono stati complici della mattanza: “Non ho detto che sono stati complici di ciò che ha fatto il figlio…Non ho detto questo…”

Mattino 4, la presentatrice ha spiegato meglio il suo punto di vista

Ha quindi preso nuovamente la parola Federica Panicucci, la quale ha fatto presente a Patrizia Groppelli che ha sempre ricordato a tutti i suoi ospiti negli anni di prendersi le responsabilità di quello che dicono in diretta:

“No, certo…Ma io lo dico a prescindere Patrizia…Parliamo di casi di cronaca nera e quindi è bene che ognuno prenda le sue posizioni e si assuma le proprie responsabilità…”

L’opinionista del rotocalco mattutino in onda su Rete 4 ha quindi dichiarato di credere che non sia normale che un figlio porti le prostitute in casa: “Federica se tuo figlio portasse le prostitute in casa succederebbe un bel casino…” La collega di Roberto Poletti ha però ignorato la Groppelli continuando a parlare di questo e tanti altri casi con tutti i suoi ospiti stamattina in studio ed in collegamento. Secondo Antonio Caprarica molti genitori magari non si rendono conto di quello che succede nella testa dei loro figli.