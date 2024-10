Grande Fratello: da Temptation Island in arrivo Alfonso (ex di Federica)

Alfonso D’Apice di Temptation Island nuovo concorrente del reality show

E’ terminata da poco l’ultima edizione del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. E sicuramente una delle coppie che più ha appassionato il pubblico a casa è stata quella composta da Alfonso e Federica Petagna. Nonostante i due siano usciti mano nella mano una volta finito questo percorso nei sentimenti una volta tornati alla vita di tutti i giorni si sono invece lasciati. Federica è anche entrata nella casa più spiata dagli italiani lunedì scorso. A quanto pare però verrà presto raggiunta dal suo ex compagno. A rivelarlo in anteprima è stato il giornalista Giuseppe Candela sul portale Dagospia.it: “Alfonso parteciperà al Grande Fratello in qualità di concorrente…”

Grande Fratello: l’ex fidanzato di Federica Petagna entrerà presto nella Casa

Lunedì scorso appena Federica ha messo piede nella casa più spiata dagli italiani, inutile girarci troppo intorno, molti spettatori a casa hanno rivelato sui social di essere sicuri che sarebbe entrato da lì a poco pure l’ex Alfonso D’Apice, com’è successo l’anno scorso per Mirko Brunetti (poco dopo è stato raggiunto dalla ex fidanzata Perla Vatiero e dalla tentatrice Greta Rossetti). Motivo per cui sicuramente questa indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela sul portale di news Dagospia.it non sorprenderà più di tanto. Insomma anche stavolta Alfonso Signorini, che giorni fa ha fatto una battutaccia nei confronti delle due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, tenterà di giocare la carta Temptation Island, nella speranza di ottenere il medesimo successo e attenzione mediatica dell’anno scorso.

Federica Petagna è tornata a parlare del suo rapporto con l’ex

In attesa di rivedere Alfonso D’Apice di Temptation Island vivere 24 ore su 24 sotto lo stesso tetto al fianco della sua ex e capire se magari potrebbe esserci un ritorno di fiamma si fa presente che proprio Federica in queste ultime ore ha parlato della loro storia d’amore. Difatti ai coinquilini della casa del Grande Fratello non ha nascosto che la loro relazione era terminata ben prima della loro partecipazione al reality show condotto da Filippo Bisciglia, aggiungendo di vederlo ormai solo come un semplice fratello. In questa occasione ha poi rivelato di aver voltato pagina decidendo di frequentare il tentatore conosciuto in Sardegna, cogliendo l’occasione per svelare che anche l’ex pare stia cercando di rifarsi una vita: “Io sono stata sincera raccontando della mia nuova relazione, ma so che anche lui sta provando a rifarsi una vita…”