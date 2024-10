Grande Fratello, Tommaso gela Mariavittoria: “Lei è solo una cosa fisica”

Tommaso frena dopo aver baciato la concorrente del reality show

Venerdì scorso è scattato un bacio tra Mariavittoria e l’idraulico del Grande Fratello. Il bacio non è stato ripreso dalle telecamere, ma entrambi in un secondo momento lo hanno confermato. Si segnala che però la situazione si è un bel po’ raffreddata in queste ultime ore tra i due inquilini della casa più spiata dagli italiani. Difatti a tirarsi indietro è stato l’idraulico di origine toscana, il quale ha confidato a Mariavittoria di essere sì molto attratto, ma è sicuro che a causa della loro differenza d’età un rapporto vero e proprio che vada oltre l’amicizia non ci possa essere:

“Si apre il discorso dell’età…Se mi ascolto e dico ‘io ci voglio stare’…Non lo so…E’ meglio così…Non voglio prendere in giro…”

Grande Fratello, il concorrente ha rivelato di sentire solo un trasporto fisico per Mariavittoria

Successivamente Tommaso Franchi si è confidato con alcuni inquilini della casa più spiata dagli italiani, asserendo di aver informato la concorrente di credere che tra loro non ci possa essere un futuro per una questione legata all’età. Ma non è finita qua perchè l’idraulico toscano, il quale poco tempo fa ha rivelato di bestemmiare tanto nel quotidiano, si è anche lasciato sffuggire di sentire per la ragazza solo un’attrazione fisica e niente di più:

“Ho fatto un discorso a Mavi dicendo che per me con lei è solo una cosa fisica…”

Un’uscita questa ritenuta da tanti spettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini davvero fuori luogo e poco rispettosa nei confronti della coinquilina.

L’inquilino della casa più spiata dagli italiani ha lanciato un appello al Grande Fratello

Tommaso Franchi in questa occasione è però stato davvero senza freni. Difatti quest’ultimo, dopo aver confessato di sentire solo un trasporto fisico nei confronti di Mariavittoria, ha anche colto la palla al balzo per svelare di aver fatto un appello agli autori del reality show dell’ammiraglia Mediaset. Cosa ha detto? Ha chiesto loro di mandare una donna della sua età con cui poterci instaurare un bel rapporto nella Casa: “Ho detto al Grande Fratello che se rimango mi mandi qualcuna…” E in effetti quest’ultimo non è certo detto che resti. Difatti nella diretta di stasera verrà svelato chi tra lui, Amanda Lecciso, Clayton Norcross, Helena Prestes, Michael Castorino, Yulia dovrà per sempre abbandonare il gioco. E in base ai sondaggi circolati online pare che a rischiare maggiormente siano Amanda e Michael. Andrà davvero così?