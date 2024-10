Pomeriggio Cinque: “Grande Fratello fittizio”, la stilettata agli autori

Sveva Casati Modignani si espone sul Grande Fratello

Come ormai ogni giorno Myrta Merlino ha dedicato l’ultimissima parte del suo Pomeriggio 5 parlando del reality show condotto da Alfonso Signorini. E in questa occasione è stato mostrato che ultimamente c’è stata tensione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Difatti la situazione tra loro è precipitata nel momento in cui l’ex velina di Striscia La Notizia si è gettata tra le braccia del pallavolista argentino Javier Martinez lasciando al palo Lorenzo. E su questa faccenda la conduttrice dell’ammiraglia Mediaset ha preso spunto per chiedere alla sua ospite in collegamento una sua opinione su questi amori che nascono a favore di telecamere. A quel punto la scrittrice ha dimostrato di avere le idee molto chiaro, non nascondendo il fatto di credere che il mondo del reality show sia un po’ fittizio dettato in parte da scelte autoriali:

“Il mondo del Grande Fratello è fittizio in parte dettato dagli autori e in parte dai protagonisti, che però non vivono la realtà…”

Quest’ultima ha poi dichiarato di credere che la vita sia ben altra cosa.

Pomeriggio Cinque: Anna Pettinelli non è d’accordo con la scrittrice

Subito dopo Myrta Merlino ha dato la parola alla coach di Amici di Maria De Filippi lì presente, la quale ha immediatamente rivelato di non pensarla minimamente come la scrittrice Sveva Casati Modignani per quanto riguarda il Grande Fratello:

“Non sono d’accordo…E’ vero che la vita è un’altra cosa, però prendiamo d’esempio l’amore nato 20 anni fa in quella casa tra Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti…Stanno ancora insieme…”

Quest’ultima ha poi dichiarato di credere che invece sia giusto dare una chance agli attuali inquilini della casa più spiata dagli italiani.

Shaila Gatta non ha convinto Anna Pettinelli

La speaker radiofonica oggi in diretta a Pomeriggio 5 ha inoltre espresso la sua opinione anche sulla concorrente del Grande Fratello che sta più facendo discutere in questo primo mese a causa del famoso triangolo amoroso con Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. Cosa ha detto? Ha rivelato di temere che Shaila possa rimanere con il cerino in mano:

“Lei farà la fine della bella di Castiglia…Tutta la vogliono e nessuno la piglia…”

E Myrta Merlino, la quale è stata vittima di una truffa, ha subito fatto presente che l’ex velina l’hanno un po’ paragonata a Marina La Rosa: “La paragonano a Marina La Rosa…Categoria gatta morta…” Successivamente la Pettinelli non ha comunque fatto mistero di non riuscire a inquadrare l’inquilina, nonostante si sia dichiarata a Javier: “Non la vedo centrata ancora…Va un po’ di qua e un po’ di là…”