Verissimo, nozze tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano? Lei gela lo studio

Fabio Troiano: “L’idea di matrimonio c’è”

“L’idea di matrimonio c’è”, così ha detto Fabio Troiano a Verissimo, ma le parole della sua compagna Eleonora Pedron lo hanno un attimo preso in contropiede, così come la stessa Silvia Toffanin: “Non mi piace che debba essere sempre la donna a chiedere a un uomo di sposarla. L’idea che debba chiederlo non mi piace. Meglio organizzarci insieme”. Insomma, alla fine lo dovranno decidere insieme, e lui ha fatto finta di aver superato una maratona, tanto che la conduttrice gli ha chiesto se fosse uscito distrutto da tutto questo. Nel corso dell’intervista, poi, un filmato della famiglia di Fabio lo ha fatto scoppiare in lacrime perché hanno fatto davvero tanti sacrifici pur di farlo studiare. Eleonora ha così commentato: “Lo avete colpito al cuore”.

Eleonora Pedron: “Io e Fabio litighiamo come tutti”

Non bisogna mai credere a quelle coppie del mondo dello spettacolo che dicono con fermezza che non litigano mai. Perché dire che non si litiga quando è normale? Eleonora Pedron ospite a Verissimo insieme al compagno Fabio Troiano ha ammesso, invece, che “litighiamo come tutte le coppie” e che subito è rimasta colpita dal suo fascino e dalla sua simpatia. Infatti “noi ridiamo tutt’ora e mi dice che gli piace il fatto che io rida alle sue battute e che le capisca”. All’inizio della loro intervista Fabio Troiano ha scherzato dicendo di essere stato messo vicino ai fazzoletti perché è il più emotivo mentre “lei è più cinica”.

Verissimo: cinque anni di relazione tra Eleonora e Fabio

Cinque anni insieme, Fabio Troiano ed Eleonora Pedron. Sembra ieri che si sono conosciuti e innamorati e invece sono già passati cinque anni, “veloci come un treno”. Infatti si sono conosciuti la prima volta sul treno e poi dopo si sono scritti e hanno deciso di fare una gita fuori porta in Puglia dove hanno parlato per tutta una sera a cena. “Lei mi ha raccontato la sua storia tragica. Io ho iniziato a piangere e non mi fermavo più”. Da quel momento la loro storia è partita e non si è più fermata e nel corso dell’intervista Fabio ha raccontato: “Chiunque si innamorerebbe di lei, soltanto guardandola. Ha degli occhi che ti incastrano. È molto simpatica ed è una donna determinata e molto pratica”. Nel corso della puntata di oggi c’è anche stata l’intervista ad Al Bano insieme a sua figlia Romina Jr.