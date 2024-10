Verissimo ospiti 5-6 ottobre: Gerry Scotti presenta la nuova edizione di Io Canto

Gerry Scotti lancia il ritorno di Io Canto Generation

Ci siamo, il weekend si avvicina e come ogni sabato e domenica pomeriggio Silvia Toffanin è pronta a tornare con due puntate ricche di ospiti. E a proposito di questo tra gli ospiti di Verissimo di sabato 5 e domenica 6 ottobre ci sarà anche il conduttore di Io Canto Generation che da mercoledì sera, 9 settembre, condurrà la nuova edizione del programma che l’anno scorso aveva illuminato la stagione televisiva. Quali novità riserverà quest’anno la trasmissione? Per saperlo non resta che sintonizzarsi domenica pomeriggio su Canale 5 visto che lo zio Gerry sarà ospite proprio nella puntata del 6 ottobre.

Tutti gli ospiti di Verissimo di sabato 5 ottobre

Se domenica ci sarà Gerry Scotti chi arriverà nello studio di Canale 5, invece, nella puntata di sabato? Come sempre verrà dedicato uno spazio alla fortunata e seguitissima serie tv turca Endless Love. Questa volta, per la sua prima intervista in Italia, ci sarà l’attrice turca Nese Baykent, Vildan della serie. Restando nel mondo attoriale spazio poi all’attrice Simona Cavallari che presenterà la seconda stagione di Storia di una famiglia perbene in arrivo da venerdì prossimo su Canale 5. E ancora, per la prima volta arriverà in studio Dora Moroni e, inoltre, arriverà l’amatissimo attore Giampaolo Morelli che dal 17 ottobre sarà nelle sale dei cinema con il suo nuovo film di cui è anche regista. A distanza di diversi mesi tornerà poi Sophie Codegoni che racconterà la nuova fase della sua vita. Direttamente da Uomini e Donne si racconterà poi la coppia formata da Clarissa Marchese e Federico Gregucci.

Chi ci sarà a Verissimo nella puntata di domenica 6 ottobre

Oltre a Gerry Scotti che presenterà Io Canto Generation, la nuova edizione ricca di tante novità che verranno svelate domenica pomeriggio, tanti altri saranno i volti pronti ad alternarsi a partire dalle ore 16.00 circa. Si parte con l’ex tennista Camila Giorgi che per la prima volta parlerà dopo mesi di silenzi e misteri sul suo ritiro improvviso dal mondo dello sport e in particolare del tennis. Tornerà poi Eleonora Giorgi per aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute e questa volta sarà in compagnia dell’ex marito Massimo Ciavarro. Infine arriveranno Rocco Siffredi con la moglie Rozsa e l’iconica Katia Ricciarelli, simbolo della musica lirica italiana nel mondo.