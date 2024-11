Affari Tuoi: Camilla accetta l’offerta di 32.500€. Nel pacco ne aveva 15mila

Camilla dell’Umbria accetta l’offerta di 32.500€

Nuova puntata di Affari Tuoi con la conduzione di Stefano De Martino prima della messa in onda di The Voice Kids con Antonella Clerici. Questa sera ha giocato Camilla che rappresenta la regione Umbria. Ha giocato con sua mamma. Stefano: “Guardatele e ditemi se non sembrano sorelle”. La mamma ha un bar e la figlia collabora con lei. Ha pescato il pacco numero 2. Alla fine Camilla ha accettato un’offerta di 32.500€ euro perché voleva assolutamente dare qualcosa ai suoi nonni che hanno sempre fatto molto per lei. Ha fatto bene perché nel suo pacco iniziale ne aveva solo 15mila.

Stefano De Martino: “Non abbiamo più miti da sfatare”

Vediamo com’è andata la puntata di stasera di Camilla passo dopo passo partendo dal primo pacco aperto che ha visto al suo interno c’era solo una cifra bassa. Poi ha aperto un altro pacco blu con solo 5euro al suo interno. Nel pacco del Trentino la concorrente ha trovato soltanto 10euro. La partita è continuata con i 5000euro trovati. Nel pacco della Campania sono stati trovati, invece, soltanto 500euro. Quindi sempre meglio. Ultimo tiro della prima manche: 75mila euro. Il dottore ha fatto la prima offerta della serata: 40mila euro. Camilla, nonostante la cifra dignitosa, essendo solamente all’inizio con tutti i pacchi rossi all’attivo, ha deciso di rifiutare. La partita è ripresa chiamando il pacco con dentro i 200mila euro. Poi ha rimediato chiamando il pacco con soli venti euro. Nel pacco della Sardegna ha trovato i 300mila euro. Per l’ennesima volta c’era un pacco rosso. La partita si è quindi complicata. Il dottore, gongolante, ha offerto un cambio, che è stato rifiutato. Via il pacco da un euro. Poi è stato chiamato il pacco della new entry che aveva i 100mila euro, rispettando la regola che coloro che esordiscono ad Affari Tuoi hanno quasi sempre alte cifre. Stefano De Martino: “Non abbiamo più miti da sfatare stasera”.

Affari Tuoi: com’è andata la partita di Camilla

Poi è stato chiamato il pacco del Piemonte, che balla sempre Sesso e Samba quando il concorrente di turno chiama il pacco con 0 euro. Non è questo il caso, ne aveva comunque 100. Il dottore ha offerto il cambio e cinque tiri di seguito. Ovviamente il cambio è stato rifiutato. La partita è proseguita chiamando i 30mila euro. Poi se ne sono andati via anche i 10mila euro. Via anche i 50euro e poi è stato chiamato il pacco con dentro 0 euro. Altri 200euro che se ne vanno con somma gioia. L’ultimo pacco aperto prima dell’ultima fase ha visto all’interno 20mila euro. L’offerta del dottore di Affari Tuoi per Camilla è stata di 32.500euro.