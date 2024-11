Affari Tuoi: l’intuito salva Maria Paola, che non cambia pacco e vince 30.000€

Maria Paola messa subito in difficoltà dal dottore decide di cambiare pacco

Stasera a giocare con Stefano De Martino c’è Maria Paola per le Marche con il pacco numero sei. Quest’ultima, prima di iniziare la partita, ha rivelato di essere affetta da ipoacusia: “Ho perso l’udito parzialmente nel 2015, e porto le protesi acustiche…” Per affrontare questa sfida ha voluto al suo fianco la figlia Emma. Fatta questa breve presentazione ha fatto i primi sei lanci non proprio fortunatissimi, visto che sono evaporate le possibilità di vincere prima 200 mila euro poi 100 mila e infine 75 mila. Il dottore non si è fatto attendere e ha subito voluto giocare alle carte con la concorrente: è uscita la carta in cui le è stata data l’opportunità di cambiare il pacco. Quest’ultima, dopo averci riflettuto bene, ha accettato il cambio andandosi a prendere il pacco numero 13 della Toscana. Altri tre tiri non proprio fortunati per lei. Il dottore di Affari Tuoi ha quindi offerto 15 mila euro. La concorrente ha però ringraziato e rifiutato l’offerta: “Rifiutiamo l’offerta e andiamo avanti…”

Affari Tuoi, la concorrente decide di tenere il pacco scelto precedentemente vincendo 30.000 euro

La concorrente del game show dell’ammiraglia Rai ha quindi preso il coraggio a due mani facendo altri tre tiri. E in questa occasione ha scoperto che nel pacco che ha voluto cambiare aveva 20 mila euro. Il dottore si è rifatto vivo alzando l’offerta a 20 mila euro. Maria Paola anche stavolta ha rifiutato ed è andata avanti. Scelta purtroppo sbagliatissima perchè ha visto sfumare la possibilità di vincere 300 mila euro. La concorrente non si è però persa d’animo, anche se non ha nascosto di non aver mai assistito in vita sua a una partita così sfortunata: “Io seguo da sempre Affari Tuoi, ma non ho mai visto una partita così sfortunata…” Il dottore per bocca di Stefano De Martino, che ieri ha ‘consegnato’ 60 mila euro a Erica, le ha quindi proposto un nuovo cambio. La concorrente ha accettato di buon grado: “Diamo una scossa alla partita…” Dopo aver fatto cinque nuovi lanci la concorrente è rimasta con 20 euro da una parte e 30 mila dall’altra. Il dottore ha quindi proposto di giocare alla sorte con le carte: in una carta 15 mila euro e nell’altra il cambio. Ha scelto la carta che le ha permesso di fare il cambio. La concorrente ha rifiutato sfidando la sorte. Alla fine si è portata a casa 30 mila euro.

La concorrente ha un crollo emotivo: le dolci parole della figlia

E’ stata sicuramente una partita altalenante e piena di colpi di scena per la concorrente di stasera di Affari Tuoi, tanto che anche lo stesso Stefano De Martino è rimasto davvero senza parole. Si segnala che prima dello spacchettamento finale la figlia è riuscita a far piangere la mamma grazie alle sue dolci parole:

“Io da grande voglio essere come la mia mamma perchè è una leonessa…Arrivano le difficoltà, ne arrivano spesso e sono tante, ma nonostante tutto ha sempre dimostrato di avere un grande coraggio che ammiro tantissimo…”

Tornando alla partita alla fine a fortuna ha strizzato l’occhio dalla loro parte, visto che sono riuscite a vincere 30 mila euro.