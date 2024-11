Affari Tuoi, Naomi ha rischiato di perdere la sorella: se ne va via con 10€

Naomi della Puglia cambia il pacco e perde 20mila euro

Nuova puntata di Affari Tuoi con la conduzione di Stefano De Martino: stasera ha giocato Naomi, rappresentante della regione Puglia. Neanche si ricorda da quante puntate è in gara. Impiegata in un’azienda di calzature delle sue zone. È stata modella e tennista. È anche mamma di Ciro Rodrigo che ha solo sette mesi. Ha giocato con sua sorella. “Stavo per perdere mia sorella in un incidente stradale. Il 3 giugno. È stata miracolata” ha raccontato la protagonista della puntata di stasera. Alla fine si è ritrovata con 10euro da una parte e 20mila euro dall’altra. Offerto il cambio, che è stato accettato. Peccato che nel suo pacco avesse 20mila euro. Se n’è andata a casa con soli 10euro.

Affari Tuoi, Naomi: “Stavo per perdere mia sorella in un incidente”

Vediamo com’è andata la partita di Naomi di Affari Tuoi fin dal primo pacco aperto che è stato quello con dentro 50euro e poi a seguire i 500euro. Via un altro pacco blu poi via i 30mila euro. Via anche un altro pacco blu contenente i 75euro. L’ultimo tiro della prima manche ha visto l’addio dei 15mila euro. Il dottore, per cominciare, ha offerto 44mila euro, che sono stati rifiutati. Subito dopo se ne sono andati via i 50mila euro e anche i 100mila euro. Un tiro di sollievo con il pacco dei 100euro. A questo punto il dottore si è giocato la carte del cambio, che Naomi ha rifiutato puntualmente. Se ne sono andati subito i 20euro. Nel corso della puntata Stefano De Martino ha fatto gli affondi per rafforzare il gluteo (deliziosamente preso in giro alla GialappaShow da Luigi Esposito).

Stefano De Martino vuole segare la scenografia

Poi purtroppo è stato aperto il pacco con i 200mila euro. Stefano De Martino ha preso un pennarello: “Domani seghiamo la scenografia, questi quattro non li voglio vedere più”. Per fortuna dopo si sono rifatti con un euro. Il dottore ha offerto 25mila euro che sono stati rifiutati. Purtroppo la partita si è subito complicata con i 300mila euro che hanno salutato le concorrenti con la manina. Niente offerte da parte del dottore, ma solo un cambio. Nella puntata dell’altro ieri sono state rifiutate tutte le offerte. Il cambio è stato rifiutato. Via il pacco con dentro i 75mila euro e poi il pacco con 5euro. Rifiutata l’ennesima offerta. Hanno continuato la partita con 0euro e quindi il classico balletto.