Affari Tuoi, partita disastrosa per Robertino: la rabbia di Stefano De Martino

Scritto da Denis Bocca , il Novembre 21, 2024 , in Programmi Tv

Robertino è andato alla regione fortunata e ha perso

Stasera ad Affari Tuoi con Stefano De Martino ha giocato Robertino che rappresenta la regione Toscana. Lavora come autista di camion e ha giocato insieme alla moglie Stefania. Sono sposati da vent’anni, hanno un figlio di nome Matteo, e il pacco pescato è stato il numero 4. Una partita molto sfortunata, quella di Robertino, che ha chiamato tutti i pacchi con i premi più importanti. Si è andati alla regione fortunata e la partita si è conclusa con 0 euro.

Affari Tuoi: Robertino segna un record negativo

Ripercorriamo passo dopo passo la partita di Robertino della Toscana che ha giocato ad Affari Tuoi questa sera, giovedì 21 novembre: Subito la partita è iniziata chiamando il pacco blu (50euro) e poi ancora un altro pacco blu di poco conto. Purtroppo, poi, è stato chiamato un pacco importante come quello contenente i fatidici 300.000euro a cui sono seguiti i 75mila euro. Sono stati chiamati anche i 20mila euro. Insomma, non proprio un inizio formidabile anche se l’ultimo pacco aperto è stato quello dei 5 euro (quindi biglietto della lotteria Italia). La prima offerta del dottore – puntualmente rifiutata – è stata di 25mila euro. La partita è continuata chiamando il pacco con dentro i 100mila euro e poi sono stati chiamati i 50mila euro. E la partita è continuata nel peggiore dei modi perché se ne sono andati via anche i 200mila euro. Record nella storia di Affari Tuoi, tanto che Stefano si è detto “desolato”: il dottore ha offerto il cambio e poi ben 8 tiri di fila.

Stefano De Martino lancia via un pacco in malo modo

Stefano De Martino ha spinto il concorrente di Affari Tuoi a giocare con tranquillità nonostante gli 8 tiri di fila. “Tu sei la mente, io il tuo braccio” gli ha detto. Una sfida, quella che ha lanciato il dottore a cui Robertino ha risposto chiamando un pacco blu (75euro) e poi quello con 0 euro. Poi è stato aperto il pacco con dentro 10mila euro. Poi il conduttore, dopo la chiamata di un pacco, l’ha buttato via lontano perché dentro c’erano i 30mila euro. Se ne sono andati anche i 10euro e i 5000euro. Via anche il pacco con dentro i 15mila euro. Peggio di così non si poteva fare.