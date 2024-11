Caterina Balivo, gaffe di Alan Friedman: “Non ricordavi il nome del programma?”

“Con tutti i programmi in cui vai non ti ricordavi di questo?”

Nella puntata di oggi de La volta buona su Rai1 è stato ospite tra gli altri anche Alan Friedman, che è stato eliminato da Ballando con le stelle, ma non si è parlato di ballo o della temibile giuria perché si è affrontato anche il discorso della politica internazionale con l’elezione di Donald Trump come presidente americano. Prima di rispondere a una domanda della padrona di casa Alan ha voluto essere sicuro che il programma si chiamasse proprio La volta buona. Al ché Caterina Balivo ha replicato piccata: “Con tutte le trasmissioni in cui stai andando non ti ricordavi di questa? Da Vespa in poi…”.

Alan Friedman punto da Caterina Balivo

Si è parlato delle elezioni americane che hanno decretato la vittoria del primo presidente americano condannato da un tribunale e che ha insultato continuamente donne e membri della comunità LGBT in maniera sistematica e che si è inventato che una parte di americani si mangia i gatti. Alan Friedman a La volta buona ha confermato di non voler parlare di politica americana perché Caterina Balivo gli ha chiesto come mai gli americani per ben due volte abbiano fatto vincere un uomo contro una donna: prima Trump ha sconfitto Hillary Clinton e poi è toccato a Kamala Harris. “Non è che voi americani siete un po’ maschilisti?” ha domandato la conduttrice – gaffe con gli ospiti ieri – al giornalista americano.

Alan: “Per tanti americani ieri non è stata la volta buona”

“Ci sono tanti uomini americani maschilisti” ha confermato Alan Friedman, “e Donald Trump ha detto cose oscene sulle donne. Gli americani se lo meritano”, aggiungendo che il voto popolare è sacro, fa parte della democrazia, ma alla fine sono stati gli americani a sceglierlo quindi nel caso in cui i loro diritti verranno meno e l’economia crollerà saranno affari loro. Peccato che l’Europa, asservita al colosso a stelle e strisce, ne risentirà eccome. Per il giornalista eliminato da Ballando con le stelle “per il 50% degli americani ieri non è stata la volta buona”.