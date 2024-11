Marcello e Giada escono insieme da Uomini e Donne: studio in lacrime

Marcello: “Mi hai permesso di essere me stesso”

Quando due persone si trovano nello studio di Uomini e Donne, si riconoscono e dopo essersi conosciuti finiscono per innamorarsi è qualcosa di emozionante che colpisce non solo i diretti interessati, ma anche il pubblico. Questo è il senso del programma, non le continuate sparate di Tina o le vicende travagliate di Gemma. Nella puntata di oggi c’è stato il lieto fine tra Marcello e Giada che hanno deciso di uscire dal programma mano nella mano, felici e innamorati. È stato lui il primo a dedicarle delle parole: “È venuto tutto naturale, dal primo bacio al nostro primo confronto. Ti sei fidata e mi hai permesso di essere me stesso. Poi quel che sarà lo vivremo fuori da qua”.

Giada: “Quando mi abbracci mi fai sentire al sicuro”

Dopo le parole di Marcello è arrivato il gesto romantico di Giada che ha fatto entrare in studio un baule con dentro dei palloncini con su scritto alcune emozioni negative e positive e poi gli ha letto una lettera romantica che ha fatto scoppiare in lacrime tutti: da Barbara a Ilaria passando per Gemma, e le troniste Martina e Francesca. “Nel mio ultimo anno avevo creato una corazza, ma la vita stravolge i piani. Sei entrato in punta di piedi e ci siamo raccontati piano piano. Quando mi abbracci mi fai sentire al sicuro. Mi fai sentire a casa”: queste le parole romantiche che Giada ha dedicato al suo fidanzato.

Uomini e Donne: lieto fine tra Marcello e Giada

“Non ho bisogno di altre conferme. Oggi ho deciso di fidarmi di nuovo dell’amore. Penso di meritarmi un amore sano e completo. Penso che le farfalle dicano il tuo nome”, la chiusa della lettera di Giada ha fatto scoppiare di felicità Marcello che nello studio di Uomini e Donne ha vissuto tutti i tipi di emozioni e che si meritava di viversi un amore così importante e totalizzante. Il loro primo weekend veneto è andato benissimo e lui ha avuto modo di vederla nelle sue vesti originali, insieme ai suoi amici, cantando e ballando. Barbara De Santi si è commossa dicendo tutta sconsolata che a lei non succederà mai. Anche Ilaria si è commossa così come Martina e Francesca e anche Gemma, che spera nel bacio con Fabio. Alla fine i due innamorati se ne sono andati dallo studio dicendo che qualora volessero avere degli aggiornamenti potranno chiamarli ben volentieri.