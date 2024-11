Myrta Merlino, problemi tecnici a Pomeriggio 5: attimi di panico in diretta

Imprevisto in diretta: la reazione di Myrta Merlino

E’ da poco terminata una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Tanti gli argomenti affrontati oggi in diretta dalla conduttrice dell’ammiraglia Mediaset, tra cui pure il caso legato all’omicidio di Silvia Nowak per cui è finito sotto indagine il compagno. Sul posto la presentatrice ha mandato ovviamente un suo inviato per dare preziosi aggiornamenti al pubblico a casa. E dopo aver spiegato meglio il caso la Merlino ha quindi cercato di collegarsi con il suo giornalista, ma qualcosa è andato storto. Difatti quest’ultimo ha cercato di parlare, ma la regia ha commesso un errore facendo sentire in sottofondo l’audio di un servizio. Inutile dire che la Merlino si è guardata intorno un po’ perplessa, visto che evidentemente non ha capito cosa stesse succedendo.

Pomeriggio 5, la conduttrice costretta a gestire un imprevisto in diretta

Successivamente l’audio del servizio si è stoppato e il microfono di Myrta Merlino è stato nuovamente aperto. Quest’ultima, visibilmente perplessa, ha infatti dichiarato di aver sentito della musica, facendo presente alla regia di non aver invece sentito il suo inviato: “Sentivo una musica, ma non sentivo parlare Lorenzo…Dov’è? Mi sente?” Fortunatamente questo problema tecnico è stato risolto in men che non si dica, visto che l’inviato ha poi ripreso la parola, tenendo a sottolineare di aver avuto problemi a sua volta: “Buon pomeriggio Myrta…Si, non ti sentivo…Adesso ti sento…” Il giornalista ha quindi subito iniziato a dare gli aggiornamenti sul caso di cronaca legato all’omicidio della Nowak.

La presentatrice ha rivelato di essersi commossa per l’abbandono di Enzo Paolo Turchi

Si segnala che sul finire della puntata di oggi di Pomeriggio Cinque la conduttrice dell’ammiraglia Mediaset, la quale ieri è stata costretta a intervenire per placare lo scontro tra Anna Pettinelli e la Groppelli, è tornata a parlare come di consuetudine del Grande Fratello. E in questa circostanza ha colto la palla al balzo per svelare di essersi molto commossa nel momento in cui Enzo Paolo Turchi con estrema dignità ha rivelato di aver deciso di ritirarsi dal programma di Alfonso Signorini:

“Posso dirvi una cosa? C’è una cosa che a me ha commosso molto…Avete visto Enzo Paolo Turchi quando è uscito dalla casa? Tenerissimo…”

Quest’ultima ha poi confidato di essere sicura che il marito di Carmen Russo sia riuscito a portare grande umanità nel periodo passato nella casa più spiata dagli italiani, non nascondendo il fatto di esserci rimasta male per il suo abbandono: “Ha portato una grande umanità in quella Casa…Lui è stato molto autentico secondo la mia opinione…” Detto questo ha poi chiuso la puntata e salutato il pubblico.