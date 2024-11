“Paolo Bonolis? Rapporti freddi, spero si possa tornare amici”, parla Salvati

“Il rapporto con Paolo Bonolis si è raffreddato”

L’amicizia nel mondo dello spettacolo è qualcosa di raro. Quello che avevano Paolo Bonolis e Marco Salvati era qualcosa di unico. Peccato che ora “il rapporto si è raffreddato”, ma spera che si possa tornare amici dopo vent’anni di amicizia fraterna. Un’amicizia che ha dato i suoi frutti sia fuori sia dentro il mezzo televisivo. A confessato è stato appunto Marco Salvati nel programma 361Lounge (condotta da Cecilia Capriotti) dove ha anche parlato della lite avuta con Sonia Bruganelli, che è stata eliminata di recente da Ballando con le stelle.

Marco Salvati e la lite con Sonia Bruganelli

Ma perché i rapporti tra Marco Salvati e Paolo Bonolis si sono raffreddati in questo modo? Purtroppo c’entra Sonia Bruganelli, l’ex moglie del conduttore Mediaset. “Non scorre buona sangue tra me e lei” ha confessato l’autore tv, “lei disse quando stava con Bonolis nessuno osava andarle contro, ma nel mio caso c’è stato un incidente diplomatico e ne ho pagato le conseguenze”. Poi ha chiuso la questione dicendo che ora come ora pare stia trovando la sua dimensione in tv perché è più che legittimo pensare di voler essere Sonia Bruganelli invece della ‘moglie di Bonolis’. La sua avventura a Ballando con le stelle, che non stata tra le più fortunate per via del male alle costole, è finita sabato scorso durante lo spareggio. Nel ripescaggio darà il tutto e per tutto oppure no?

La Talpa è stato un flop: stasera l’ultima puntata

La Talpa stasera chiude in anticipo vedendo le puntate accorpate in una sola. Per l’ennesima volta le scelte editoriali di Mediaset si sono rivelate fallaci e sarà veramente una brutta stagione tv, la prossima, se non si rivoluzionerà il palinsesto, perché i reality show non funzionano più e neanche gli altri programmi di prima serata se la passano meglio (le fiction vengono rigettate dal pubblico). Comunque sia Marco Salvati, uno degli autori de La Talpa, ha commentato così l’insuccesso della nuova edizione: “Sapevo che sarebbe stata un’impresa titanica senza pubblico e studio, con una conduzione diversa, ma lo rifarei”. La scelta di Diletta Leotta come conduttrice non ha convinto il pubblico: secondo l’autore tv Mediaset le ha affidato il reality più complesso in assoluto.