Silvano di The Voice Kids canta Romagna Mia, ma Clementino lo sconvolge

Scritto da Denis Bocca , il Novembre 22, 2024 , in The Voice

Silvano suona la batteria e ama il Liscio

Ogni tanto a The Voice Kids entrano in scena come un fulmine a ciel sereno bambini così teneri da far credere agli adulti ormai disillusi da una vita infame che un po’ di speranza per il futuro c’è. Si sta parlando di Silvano, che fa la quinta elementare, arriva da Bologna e ha una passione smodata per il Liscio. Canta, suona la batteria e il suo cantante preferito è Moreno il Biondo, che ha suonato e cantato nella prestigiosa orchestra di Casadei prima di fondarne una tutta sua. Sul palco di The Voice Kids Silvano ha cantato l’inno della sua regione: Romagna Mia.

Moreno il Biondo fa una sorpresa al concorrente

Silvano ha già avuto modo di suonare e di incontrare il suo idolo, Morendo il Biondo, ma questa sera quest’ultimo gli ha fatto una sorpresa lasciandolo letteralmente senza parole. Sapendo che avrebbe cantato l’inno della Romagna gli ha detto che avrebbe vinto facile. E il pubblico non solo ha apprezzato, ma ha partecipato attivamente, e poi Clementino e Arisa si sono messi a ballare. Quindi chi si è girato per Silvano? A sorpresa Clementino è rimasto colpito da lui e infatti è finito nella sua squadra. Quello che più ha colpito, però, è l’educazione del bambino che ha voluto assolutamente ringraziare l’orchestra che troppo spesso viene sottovalutata e che invece è fondamentale nel mondo della musica.

The Voice Kids: Clementino fa il rap su Romagna Mia

Cosa gli piace a Silvano del Liscio? La melodia e il fatto che coinvolga così tante persone. Romagna Mia è sacra, ma Gigi D’Alessio ha avuto la brillante idea di invitare il collega Clementino a fare un rap proprio su quell’inno. È stata una sfida difficile perché la base del liscio non aiuta per nulla il rap, ma alla fine lo ha fatto lo stesso. Silvano è rimasto letteralmente sconvolto (oppure sarebbe meglio dire schifato?) da ciò che ha dovuto ascoltare. Basti pensare che lui non ascolta i rapper e trapper moderni pur sapendo chi sono. Durante la puntata Antonella Clerici si è emozionata ascoltando una concorrente.