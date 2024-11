Francesca Tocca perché ha lasciato Amici 24? Finalmente la verità a Verissimo

Francesca Tocca a Verissimo

Ormai da settembre il pubblico di Canale 5 e in particolare quello del talent si chiedono come mai la moglie di Raimondo Todaro non faccia più parte del corpo di ballo del programma. Fino ad ora una risposta ufficiale non c’era e in molti hanno ipotizzato che la ballerina avesse deciso di andarsene a seguito del licenziamento subito dal marito. Pare invece che non sia così. Intervistata oggi da Silvia Toffanin quando quest’ultima le ha chiesto come mai non danzi più ad Amici la ballerina ha risposto: “Non è stata per niente semplice la decisione che ho preso però l’ho presa perché ho sentito dentro di me che era arrivato il momento di fermarmi un attimo. Ho fatto anni stupendi, ringrazio tutti li dentro. Sono stati fondamentali”.

L’ex ballerina professionista di Amici e la nostalgia verso il talent

Andando avanti con l’intervista rilasciata a Verissimo Francesca Tocca ha speso per il programma solo parole positive e di affetto dalle quali è emersa anche una punta di nostalgia. Svelato dunque il mistero circa la sua fuoriuscita, avvenuta per suo volere e non per quello della redazione, la ballerina sul talent ha aggiunto: “Lì mi sono sempre sentita a casa, in famiglia e mi mancano da morire, mi manca tutto. Però mi sono ascoltata e ho detto che forse era arrivato il momento di cambiare”. Pare però che di questa scelta in molti attorno a lei non fossero d’accordo, dalla figlia Jasmine ai suoi genitori. Lei stessa poi ha così concluso: “Non lo so se ho fatto bene o male ma sono una persona che quando sente una cosa la segue”.

L’intervista di Francesca Tocca

Oltre a parlare di Amici la latinista ha ripercorso anche la sua storia tra vita privata e professionale. Dal grande amore e legame con i suoi genitori e i suoi fratelli a quello per Raimondo Todaro che tra alti e bassi alla fine è arrivato ad oggi più forte di prima. E ancora, il suo legame indissolubile con la figlia Jasmine che pare voglia seguire le orme di mamma anche nella danza. Nonostante lei abbia provato a tenerla distante da questo mondo, perchè se fatto bene i sacrifici sono molti, la bambina sembra desiderosa di danzare proprio come i suoi genitori. Infine un messaggio importante sugli attacchi di panico, di cui la ballerina ha sofferto, superati grazie all’amore di chi le è stato accanto.