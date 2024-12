Chiara Ferragni, infortunio al piede: il suo è un Capodanno da dimenticare

Chiara Ferragni chiude il 2024 con un infortunio

Un anno d’inferno per Chiara Ferragni che si chiude nel peggiore dei modi: con un infortunio. Poche ore fa l’influencer, che è in vacanza a Saint Moritz proprio per non farsi mancare nulla in compagnia della sua famiglia, ha svelato ai fan che le rimangono dopo la vicenda del Pandoro-Gate che non potrà godersi le sciate in montagna a causa di una brutta disavventura casalinga. Ci sarà senza dubbio chi piangerà e chi non dormirà sonni tranquilli sapendo che la milionaria ha avuto un problema che le impedirà di vivere la sua vacanza come aveva preventivato.

L’influencer si è rotta il mignolino del piede destro

Ma cos’è successo in tutto ciò? Chiara Ferragni si è infortunata al piede e più precisamente: “Chi è che si è rotto il mignolino del piede destro l’ultimo dell’anno quando deve ancora sciare e fare mille attività nei prossimi giorni?”. Una notizia che avrà sicuramente gettato nello sconforti i suoi fan che sono invece costretti a stare a casa oppure invitati a cenoni che durano ore e che costano quanto una finanziaria. Sperava di divertirsi con i suoi amici e la sua famiglia salutando così il 2024 e dando il benvenuto al 2025 e invece non potrà farlo a causa di questo piccolo incidente domestico.

Chiara Ferragni: Capodanno rovinato per colpa di un incidente

Per colpa di un incidente il Capodanno di Chiara Ferragni sulle neve è stato rovinato. “Uno pensa che me lo sia rotto facendo scii” ha voluto condividere la sua storia con i fan, “oppure correndo o facendo attività strane e invece no. Contro un ca**o di spigolo, nel mondo più sfigato possibile. Ma d’altronde cosa ci aspettiamo da quest’anno?”. Come se l’anno che si sta per concludere fosse stato negativo per causa degli altri e non delle proprie scelte, no? C’è stato il Pandoro-Gate che ha distrutto la sua immagine pubblica, tra fuga di sponsor e risonanza mediatica internazionale, la separazione da Fedez (che parteciperà al prossimo Festival di Sanremo) fino ad altre sfide che ha dovuto superare.