Grande Fratello, Alfonso avverte Mariavittoria: “Con Tommaso sembri una morta”

Alfonso D’Apice ha lanciato un avvertimento alla concorrente: c’entra Tommaso Franchi

Ormai Mariavittoria fa coppia fissa con l’idraulico di origine toscana, anche se non ha mai tenuto nascosto la sua complicità con l’ex fidanzato di Federica Petagna. A proposito di quest’ultimo si segnala che in queste ore ha fatto una lunga chiacchierata con la Minghetti. E tra una chiacchiera e l’altra ha anche colto la palla al balzo per metterla in guardia da Tommaso. Cosa ha detto? Non ha fatto mistero che non gradisce come si comporta con lei al Grande Fratello:

“Non mi piace Tommaso come si comporta con te…Ti altera la personalità, ti pressa, ti sta addosso, sembri morta, con lui non ridi più…”

Mariavittoria Minghetti ha riflettuto molto sulle parole del concorrente

La concorrente del Grandę Fratello, dopo le parole di Alfonso D’Apice, ha voluto parlare di tutta questa faccenda con Shaila Gatta: “E’ venuto a parlarmi e ha detto che l’atteggiamento di Tommaso lo nota…Secondo lui mi altera la personalità…” E in questa occasione l’ex velina di Striscia La Notizia non ha nascosto tutto il suo stupore: “Ma in che senso? A me sembra una soap opera…” E a quel punto le due inquiline della casa più spiata dagli italiani si sono fatte una grassa risata. Mariavittoria, che ieri ha puntato il dito contro Amanda, ha quindi continuato a dire all’ex velina quello che ha detto Alfonso su Tommaso:

“Mi ha anche detto di non essere più la persona divertente di prima, ha detto inoltre che sembro una morta che cammina e che mi fanno pure le battute perchè pare non sia in Casa…”

Quest’ultima ha poi dichiarato che l’ex fidanzato di Federica Petagna ha anche tenuto a precisare di non avere la minima intenzione di mettersi in mezzo: “Non si vuole mettere in mezzo…”

IL VIDEO del momento in cui Mariavittiria ha messo al corrente Shaila su questa vicenda

Shaila Gatta rimasta senza parole dopo la confessione della coinquilina

Inutile dire che l’ex velina di Striscia La Notizia è rimasta davvero senza parole, anche perchè ha chiesto a Mariavittoria Minghetti quale sia il suo problema per arrivare a fare questi avvertimenti:

“Ma non è un problema suo…Non capisco…Ma se poi voi siete amici qual è il problema?”

E la concorrente del Grande Fratello ha rivelato di credere che Alfonso D’Apice preferisce osservare fuori e non mettersi in mezzo perchè probabilmente sa che Tommaso Franchi potrebbe reagire molto male: “Quale è il problema? Siamo amici? E Tommaso sbrocca…”