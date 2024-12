Grande Fratello: chi sono i concorrenti che vorrebbero abbandonare la casa

I mesi nella casa del Grande Fratello si fanno sentire

Se il pubblico è provato da questi mesi di programmazione del Grande Fratello, figurarsi i diretti interessati nella casa. I mesi di costrizione iniziano a farsi sentire e ci sono alcuni concorrenti che metti dano l’abbandono. Chi sono questi inquilini titubanti? Jessica Morlacchi, Tommaso e Mariavittoria. Al momento starebbero vivendo un forte momento di crisi e potrebbero decidere di scioccare Alfonso Signorini quando tornerà la diretta su Canale5. Il pubblico sentirà la loro mancanza oppure sarà felice di non vederli più?

“C’è Jessica Morlacchi in forte crisi. Vorrebbe andarsene”

Durante una chiacchierata notturna Luca Calvani, Amanda Lecciso e Javier hanno discusso dei loro colleghi ed è venuto fuori che Jessica Morlacchi “è in forte risi e vorrebbe andarsene”. Questo lo ha detto Amanda e Luca le ha dato corda dicendo che gli è stato riferito proprio da Jessica. I due hanno avuto un trascorso non molto felice in queste ultime due settimane da quando hanno litigato. Cos’è successo? In pratica Jessica lamentava il fatto di aver provato uan certa febbre quando Luca le si è avvicinato sotto le coperte mentre lui ha subito detto che non era nulla di che, era solo affetto, e che mai si sognerebbe di mancare di rispetto al suo compagno Alessandro che lo sta aspettando nel loro paradiso in Toscana.

Grande Fratello: anche Tommaso e Mariavittoria sono in crisi

Jessica Morlacchi in questi giorni di festa, sentendo forse la mancanza della propria famiglia, si è confidata con Zeudi (confessato bacio con Alfonso): “In questo periodo sto proprio fuori. Sono arrivata al limite dopo tre mesi e mezzo passato qui dentro”. Il suo abbandono potrebbe scuotere la casa e anche il conduttore perché su di lei ci ha sempre puntato tanto, ma quando si arriva al limite non si è più in grado di dare il meglio di sé. Luca Calvani, sempre durante la chiacchierata con i suoi amici, ha confidato che “anche Mavi e Tommy sono in crisi come Jessica”. Quindi anche Tommaso e Mariavittoria, che stanno vivendo un rapporto sentimentale piuttosto turbolento, potrebbero abbandonare la casa del Grande Fratello. Alla fine, però, i tre pensano che non se ne andrà nessuno. Amanda Lecciso, invece, ha scherzato dicendo che a lei la devono proprio sbattere di peso perché non ha alcuna intenzione di andarsene.