Grande Fratello torna il sabato: cancellato dai palinsesti lo show de Il Volo

Mediaset cambia di nuovo idea: il reality show torna sabato 7 dicembre

Non c’è davvero pace per il Grande Fratello. Difatti ormai l’Azienda Tv di Cologno Monzese continua a spostare il reality show condotto da Alfonso Signorini nel palinsesto di Canale 5 come se niente fosse spiazzando i numerosi spettatori a casa. E si segnala che a sorpresa questa settimana tornerà il doppio appuntamento, anche se lunedì scorso il presentatore non l’ha annunciato (potrebbe quindi essere stata presa una decisione in queste ultime ore). Andando nel dettaglio il portale tv Bubinoblog.it ha rivelato che il programma tornerà sabato 7 dicembre approfittando dell’assenza di Ballando con le stelle di Milly Carlucci:

“Canale 5 quindi si riaccende e posiziona il raddoppio del Grande Fratello…”

Il Grande Fratello in onda solo il prossimo sabato al posto dello show de Il Volo cancellato

Si segnala che però questo doppio appuntamento settimanale del reality show dell’ammiraglia Mediaset pare essere previsto solo questa settimana. Difatti in base sempre alla news riportata dal portale Bubinoblog.it già dalla settimana prossima il programma dovrebbe andare in onda solo il lunedì:

“Pare sia un doppio appuntamento speciale…Dalla prossima settimana il reality di Signorini è segnato solo di lunedì. Per ora almeno…”

Si rivelerà una mossa giusta per Canale 5? Sicuramente la rete non avrà granché concorrenza sabato prossimo, visto che come detto precedentemente Ballando con le stelle di Milly Carlucci salterà un turno per tornare come di consuetudine il 14 dicembre con l’attesa semifinale.

Cosa andrà in onda al posto di Ballando con le stelle

Ovviamente adesso saranno in tanti a chiedersi cosa andrà in onda al posto del talent show vip condotto da Milly Carlucci. A quanto pare a sfidare il Grande Fratello di Alfonso Signorini, il quale lunedì scorso si è tolto qualche sassolino dalle scarpe dopo le recenti polemiche scoppiate sul web e non solo, ci sarà il film Cyrano che eccezionalmente partirà alle 22 in punto subito dopo la diretta della Scala da Milano, salvo almeno ripensamenti dell’ultimo minuto. Niente paura perchè il talent tornerà il sabato successivo, mentre la finalissima è prevista giusto qualche giorno prima del Natale, più precisamente il 21 dicembre. Tornando invece a parlare de Il Volo il loro show in replica che contro Ballando non è riuscito a raggiungere neppure il 14% di share è stato cancellato. Niente paura perchè proprio sotto le feste il trio canoro tornerà in tv con un altro show inedito registrato lo scorso agosto in Sicilia.