La volta buona, Cristina Incorvaia (ex Uomini e Donne): “Minacciata di morte”

L’ex dama di Uomini e Donne vittima di stalking: il suo racconto oggi in diretta su Rai1

Oggi Caterina Balivo ha dedicato la prima parte del suo programma del primo pomeriggio La volta buona ai fatti di cronaca più rilevanti. E in questa occasione la presentatrice si è collegata con un’ex protagonista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, Cristina Incorvaia, la quale ha raccontato di aver vissuto un vero e proprio incubo a causa di un uomo. Cos’è successo? Quest’ultima ha rivelato in diretta su Rai Uno che in vacanza in Sicilia è successo un episodio esecrabile:

“Era ferragosto, ha bevuto più del dovuto e ha iniziato a insultarmi pesantemente minacciandomi di morte…”

A quel punto ha confessato di aver capito di essere assolutamente in pericolo: “Un manipolatore…”

Cristina Incorvaia ha confessato di aver denunciato il suo stalker

Ovviamente l’ex dama di Uomini e Donne ha cercato di prenderlo per le buone, ma purtroppo non è cambiato niente, anzi: “Lo hanno visto pure dormire sotto casa mia…Non mi lasciava in pace…” A quel punto non vedendo altre vie d’uscita l’ospite oggi a La volta buona ha deciso di adire per vie legali:

“Ho deciso di denunciare…Un giorno ho anche chiamato la polizia una sera perchè era sotto casa mia…Continuava a minacciare di ammazzarmi…”

Una volta arrivata la polizia sotto casa la polizia ha informato l’ex protagonista del dating show dell’ammiraglia Mediaset di conoscere bene questo uomo perchè si è già reso protagonista di altri episodi del tutto simili: “Era recidivo nello stalking e anche di altri reati…”

La volta buona, l’ospite ha confessato di essere stata costretta a cambiare tutte le abitudini

Successivamente Cristina Incorvaia non ha nascosto di aver vissuto veramente nella paura, tanto da essere stata costretta a cambiare le abitudini:

“Ho dovuto cambiare tutte le mie abitudini…Con il cagnolino dovevo portarlo in giro in altri orari…Stavo sempre al telefono…Ero terrorizzata…”

Caterina Balivo, la quale ieri ha avuto il piacere di intervistare Lory Del Santo, ha fatto presente che a quest’uomo sono stati dati gli arresti domiciliari, ma purtroppo sabato tornerà ad essere libero: “E’ stato arrestato a settembre, ma domani finirà di scontare i domiciliari…Tu hai molta paura…Come sarà la tua vita da sabato in poi?” E quest’ultima in diretta su Rai Uno non ha fatto mistero che sprofonderà in uno stato di angoscia e terrore: “Lui ha attuato minacce pure tramite social…”