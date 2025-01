Affari Tuoi, Carrie cambia due volte il pacco e perde: male la regione fortunata

La concorrente del Veneto ha accettato il cambio

E stasera a giocare ad Affari Tuoi è toccato alla concorrente del Veneto, Carrie. Dopo essersi presentata e aver rivelato che ha deciso di affrontare questa sfida al fianco della madrina Greta, Stefano De Martino ha dato via alla partita con i primi sei lanci non proprio fortunatissimi, visto che nel giro di poco ha trovato pure il pacco da 200 mila euro. Da lì a poco ovviamente il dottore si è fatto vivo facendo la prima offerta di 33 mila euro. Una buona offerta senza ombra di dubbio, ma che non ha convinto la concorrente a desistere dall’andare avanti a sfidare la sorte stasera nel game show dell’ammiraglia Rai. Quest’ultima ha quindi fatto un’altra serie di tiri purtroppo poco fortunati perchè ha trovato il pacco con 300 mila euro. Il dottore ha ovviamente telefonato di nuovo per proporre a Carrie un cambio. E la concorrente, dopo averci riflettuto bene, ha risposto di sì: “Accetto il cambio…”

Affari Tuoi, la concorrente ha sfidato la sorte perdendo la possibilità di vincere 100 mila euro

Altri tre tiri per la concorrente del Veneto, la quale ha iniziato subito a scoprire cosa aveva nel pacco che ha deciso di cambiare. E ha scoperto che se non l’avesse cambiato si sarebbe portata a casa giusto 5 mila euro. Poco dopo il dottore ha quindi offerto 20 mila euro a Carrie, la quale anche stavolta ha detto no. Stefano De Martino, che ieri ha assistito alla partita al cardiopalma di Erica, ha quindi chiesto a Carrie di fare un nuovo lancio decisamente fortunato riuscendo quindi a riequilibrare il pannello. Il dottore ha allora alzato la posta offrendo 25 mila euro, ma non è bastato a far gettare la spugna alla concorrente del game show di Rai Uno. Purtroppo però con il nuovo lancio ha perso la possibilità di vincere 100 mila euro.

Carrie ha deciso di cambiare nuovamente pacco perdendo 75 mila euro: male pure la regione fortunata

Il dottore si è quindi rifatto vivo e per tre tiri ha proposto alla concorrente di Affari Tuoi il cambio pacco. Inutile dire che Carrie non ha nascosto di essere in difficoltà. Dopo un’attenta analisi ha comunque accettato nuovamente il cambio andandosi a prendere il pacco numero 4. Purtroppo una scelta che si è rivelata sbagliata perchè ha perso così la possibilità di vincere 75 mila euro. La concorrente è allora andata alla regione fortunata, nella speranza di portarsi a casa 100 o 50 mila euro. Ha scelto la Puglia, ma purtroppo Stefano De Martino le ha dovuto dire che non ha indovinato. Nuova possibilità per quest’ultima, la quale stavolta ha scelto la Sicilia. E anche stavolta la fortuna non ha strizzato l’occhio dalla sua parte tornando a casa a mani vuote.