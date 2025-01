Affari Tuoi, Erasmo sfida il dottore e va fino in fondo: vince 100.000€

Il dottore ha messo subito in difficoltà il concorrente con un’offerta importante

E stasera è toccato al concorrente della Basilicata, Erasmo, giocare con Stefano De Martino con la speranza di riuscire a portarsi a casa ben 300 mila euro. Come al solito il presentatore di Affari Tuoi prima gli ha chiesto di presentarsi. In questa occasione Erasmo ha anche rivelato di aver deciso di affrontare la sorte al fianco della cugina. Una scelta questa che ha spiazzato il presentatore dell’ammiraglia Rai: “E’ decisamente insolito…” A questo punto è iniziata la partita con il primo di sei lanci fortunato. Gli altri 5 tiri invece senza infamia e senza lode, visto che Erasmo ha trovato sia pacchi blu che rossi. Il dottore si è quindi fatto vivo offrendo 40 mila euro che ha subito messo in difficoltà il concorrente, il quale ha comunque rifiutato. Altro giro di tre lanci per lui che non sono andati poi tanto male, anche se ha trovato il pacco contenente 200 mila euro. Ovviamente si è fatto vivo nuovamente il dottore, che ha proposto un cambio pacco. Erasmo ha però rifiutato.

Affari Tuoi, il concorrente della Basilicata ha voluto sfidare il dottore

Stefano De Martino ha quindi chiesto ad Erasmo di fare un nuovo giro di lanci, nella speranza che siano particolarmente fortunati. Alla fine di questi tre lanci il lucano è rimasto con più pacchi blu che rossi, tanto che il dottore ha quindi cercato subito di farlo desistere dal continuare la partita offrendogli 35 mila euro. Offerta ritenuta troppo bassa dal concorrente del game show dell’ammiraglia Rai: “Grazie per l’offerta ma continuo…” De Martino, che ieri ha ‘consegnato’ 37 mila euro ai gemelli sardi, ha quindi pregato il concorrente di fare il suo tiro. E fortunatamente ha trovato il pacco blu. Il dottore ha allora proposto un cambio pacco ad Erasmo, il quale ha detto no: “Teniamo il nove…Rifiuto e vado avanti…”

Erasmo non ha accettato nessuna offerta e ha vinto 100 mila euro

Erasmo della Basilicata ha quindi fatto un nuovo lancio trovando un altro pacco blu e pareggiando così la situazione nel tabellone (3 pacchi blu e tre rossi): “Vediamo cosa propone il dottore…” E quest’ultimo, per bocca di Stefano De Martino, ha fatto una grossa offerta: “Un tiro adesso vale 50 mila euro…” Ma non c’è stato niente da fare perchè il concorrente di Affari Tuoi ha rifiutato anche stavolta. E c’è da dire che la fortuna ha continuato a strizzare l’occhio in favore del lucano, il quale ha trovato un altro pacco blu. Il dottore ha allora offerto nuovamente 50 mila euro per due tiri. Erasmo ha continuato a dire no: “Un po’ di rischio e di follia ci vuole, ma arrivati a questo punto rifiuto l’offerta…” Il presentatore non ha nascosto il suo stupore: “Una scelta folle o geniale?” Purtroppo proprio sul finire Erasmo ha visto svanire il sogno di vincere 300 mila euro, ma la fortuna non gli ha affatto voltato le spalle, visto che è rimasto con 75 mila euro da una parte e 100 mila dall’altra. Il dottore ha allora proposto il cambio pacco, ma anche stavolta ha rifiutato. Scelta che si è rivelata eccellente, visto che si è portato a casa la bellezza di 100 mila euro.