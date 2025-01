Affari Tuoi: l’istinto salva Greta, che cambia pacco e vince 15.000€

La concorrente ha rifiutato le prime due offerte del dottore

Stasera a giocare con Stefano De Martino è toccato alla concorrente toscana, il cui nome è Greta. Ha deciso di affrontare questa avventura su Rai Uno al fianco del fidanzato, che ha conosciuto all’università a Firenze. Dopo una breve presentazione il conduttore di Affari Tuoi ha dato il via alla partita di Greta, la quale è stata poco fortunata, visto che ha subito trovato i pacchi contenti 100 mila e 50 mila euro. Ovviamente da lì a poco si è fatto vivo il dottore, che ha offerto alla concorrente 30 mila euro. Una cifra sicuramente cospicua, ma che non ha convinto la ragazza a lasciare anzitempo il gioco: “Ringrazio il dottore lascio e vado avanti…” Decisamente meglio invece gli altri tre tiri, anche se ha trovato un pacco rosso contenente 20 mila euro. Il dottore ha allora proposto un cambio pacco. La ragazza, senza pensarci due volte, ha però rifiutato.

Greta ha fatto la mossa giusta cambiando il pacco e vincendo così 15 mila euro

La concorrente di Affari Tuoi ha quindi fatto altri tre tiri decisamente sfortunati perchè ha subito pescato il pacco contente 200 mila euro. Il dottore, per bocca di Stefano De Martino, che ieri ha ottenuto un grande successo con lo speciale della Befana dedicato alla Lotteria Italia, ha offerto 30 mila euro. Una cifra che non ha per niente impressionato Greta, la quale ha deciso di rifiutare. Un altro tiro per lei purtroppo ancora poco fortunato perchè ha visto volatilizzare la possibilità di vincere 75 mila euro. Il dottore ha quindi proposto nuovamente il cambio pacco. La concorrente della Toscana, messa un po’ alle strette, ha quindi deciso di cambiare: “Prendo il pacco numero 5 dell’Umbria…” Ovviamente da lì a poco è subito andata a vedere cosa aveva rendendosi conto di aver fatto la mossa giusta, visto che se no sarebbe tornata a casa a mani vuote. Proprio sul finire della partita ha però visto sfumare la possibilità di vincere 300 mila euro. Ovviamente a quel punto la partita ha preso una piega diversa. L’ultima mossa del dottore è stata quella di proporre il cambio. Proposta rigettata al mittente. E anche stavolta Greta ci ha visto lungo perchè così si è portata a casa 15 mila euro.

Affari Tuoi, il conduttore ha espresso la sua opinione su questa partita

Stefano De Martino, ovviamente commentando la partita di Greta della Toscana, non ha potuto far altro che complimentarsi per la mossa azzeccata di cambiare il pacco:

“Greta e Francesco…Partita un po’ sfortunata, ma hai fatto un cambio che è stato salvifico perchè saresti tornata a casa a mani vuote…Hai scelto il pacco cinque…Tornerai con 5 euro o 15 mila?”

E nel pacco ha trovato proprio 15 mila euro, tanto che lo stesso conduttore della Rai non ha potuto far altro che complimentarsi per il suo grande intuito.