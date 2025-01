Affari Tuoi: Michele va alla regione fortunata e alla fine vince 50.000€

Il concorrente ha rifiutato ben due offerte del dottore

Stasera ha giocato con Stefano De Martino il concorrente Michele della Lombardia, il quale ha raccontato che grazie a un piccolo incidente stradale ha conosciuto la moglie, con cui ha avuto ben 4 figli. E proprio per affrontare questa sfida ad Affari Tuoi ha voluto quest’ultima al fianco. Finita la presentazione il conduttore dell’ammiraglia Rai ha dato via al gioco. Il concorrente ha quindi fatto il primo giro di sei lanci molti fortunati. Il dottore ha allora telefonato per proporre un cambio pacco per altri sei tiri. L’architetto lombardo ha però rifiutato andando avanti. Una scelta che non si è rivelata particolarmente fortunata perchè l’architetto ha trovato molti pacchi rossi. Si è allora fatto nuovamente vivo il dottore offrendo stavolta 10 mila euro. Michele ha rifiutato senza pensarci due volte.

Affari Tuoi, partita complicata per il concorrente

Con il terzo giro di tiri le cose sono andate nettamente meglio per il concorrente di Affari Tuoi, visto che ha trovato due pacchi blu e uno rosso contenente 20 mila euro. Il dottore, per bocca di Stefano De Martino, che è stato paragonato ad Alberto Matano da Aldo Grasso, ha allora offerta di cambiare il pacco. Anche stavolta il concorrente del game show dell’ammiraglia Rai ha rifiutato senza pensarci troppo. Purtroppo non poteva andare peggio di così per l’architetto lombardo, visto che è rimasto solo con 1 euro e 500 euro da una parte e 5 mila e 10 mila dall’altra. Il dottore per due tiri ha quindi proposto 3 mila euro, ma Michele ha detto no: “Come tutti puntavamo a premi più alti, ma a questo punto giochiamo e andiamo avanti…”

Michele ha vinto 50 mila euro alla regione fortunata

Purtroppo la situazione non è migliorata, visto che Michele è rimasto con 1 euro e 500 euro. Motivo per cui Stefano De Martino ha permesso al concorrente della Lombardia di andare alla regione fortunata. In questa occasione l’architetto, dopo essersi consultato con la moglie, ha deciso di puntare sulla Basilicata, senza però successo. A quel punto per 50 mila euro ha avuto l’opportunità di scegliere un’altra regione. E in questa occasione la scelta è ricaduta sul Piemonte. Una scelta assolutamente azzeccata, visto che il concorrente, dopo una partita assolutamente deludente e sfortunata, è riuscito a tornare a casa con la considerevole cifra di 50 mila euro. Il conduttore di Affari Tuoi non ha potuto far altro che fargli i più sinceri complimenti perchè alla fine è riuscito a dare una svolta alla partita.