Avanti un altro, Paolo Bonolis: “Tromba! Goditela!”, concorrente senza parole

Concorrente di Avanti un altro ha l’ansia. Bonolis: “Goditi la vita. Tromba!”

Stasera, prima del consueto appuntamento con il Tg5, è andata in onda una nuova puntata di Avanti un altro dove Paolo Bonolis si è ritrovato davanti concorrenti bizzarri e insoliti, che in altri quiz non figurano. Stasera è toccato ad Anna, una giovane studentessa di Giurisprudenza a Pisa, che nelle sue caratteristiche ha aggiunto che è solita piangere, avere l’ansia, andare a letto, e piangere di nuovo. Al ché Paolo Bonolis ha dapprima scherzato dicendo a uno degli autori che “non posso fare le sedute adesso” per poi sfogarsi benevolmente su di lei: “Ma perché c’ha l’ansia? Gli esami? Li abbiamo fatti tutti. Ma puoi farti venire l’ansia per un esame? A 21 anni devi ridere. È vero che viviamo in un mondo in cui tutti pretendono tutto, dobbiamo essere bravi e fantastici, ma non gli credere. Hai il fidanzato? Tromba! Goditela”.

Paolo Bonolis: “La disabilità quando non è compresa è disabilità di chi non comprende”

“Vivi serena. Goditi la vita” ha ancora detto Paolo Bonolis alla giovane studentessa, “studia perché sai che devi studiare, ma non stare con lo sciacallo dell’ansia sul collo. Non ci metterai 4 anni? Ce ne metterai 5? Chissenefrega. L’ansia diventa un veleno esistenziale. Non piangere, sorridi”. Prima di questa simpatica parentesi, però, si è presentato Francesco, concorrente che come mestiere e missione scrive e parla di disabilità, stufo della retorica e del pietismo di cui farciscono il concetto di disabilità. Cerca di fare nel suo piccolo qualcosa per cambiare questa narrazione. Paolo Bonolis ad Avanti un altro lo ha abbracciato e poi ha detto questa massima: “La disabilità quando non è compresa è disabilità di chi non comprende”.

Avanti un altro, frase infelice sui giapponesi: “Poi dici so’ gialli, te credo”

Sempre nel corso della puntata odierna di Avanti un altro il padrone di casa Paolo Bonolis – verso il rinnovo con Mediaset – ha posto delle domande su alcune curiose iniziative giapponesi tra cui delle caramelle senza sapore. L’autore, alla domanda del conduttore “Cosa me le compro a fare?”, ha risposto dicendo che sono fatte per inumidire la gola. A questo punto Bonolis ha ribattuto con una frase piuttosto infelice: “Giapponesi… poi dici so’ gialli. Te credo”. Da notare come nessuno abbia riso in studio.