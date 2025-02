Affari Tuoi: disastro totale per Edoardo, che perde pure alla regione fortunata

Partita iniziata malissimo per il concorrente della Liguria

Stasera è stato il turno del concorrente della Liguria, il cui nome è Edoardo, di giocare con Stefano De Martino. Dopo essersi presentato e aver confessato di essere un ingegnere navale ha svelato di volere al suo fianco la moglie Diletta. A quel punto il conduttore di Affari Tuoi non ha potuto far altro che dare il via alla partita con i primi sei lanci decisamente sfortunati, visto che ha subito trovato 100 e 300 mila euro. Da lì a poco il dottore si è fatto vivo proponendo il cambio rifiutato prontamente. Purtroppo anche il secondo giri di lanci non è iniziato nei migliori dei modi, visto che ha trovato i pacchi contenenti 10, 50 e 75 mila euro. Con soli nove lanci il ligure è rimasto solo 15, 30 e 200 mila euro, oltre ad una sfilza di pacchi blu. Per tre nuovi tiri il dottore ha offerto 11 mila euro. Offerta però rifiutata.

Disastro assoluto per Edoardo dalla Liguria, che è rimasto solo con pacchi blu

Nuovi tre lanci per il concorrente ligure, ma purtroppo la musica non è cambiata, visto che ha trovato i pacchi contenti 30 e 200 mila euro. Il dottore, per bocca di Stefano De Martino, il quale ieri ha ‘consegnato’ 50 mila euro, ha quindi proposto il cambio pacco. Anche stavolta però Edoardo della Liguria ha detto no. Altri sei lanci per il concorrente, il quale è ben presto rimasto solo con pacchi blu, lasciando senza parole il conduttore di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, il concorrente sfortunato anche alla regione fortunata

Visto che è rimasto solo con pacchi blu Stefano De Martino ha dato l’opportunità a Edoardo della Liguria di andare alla regione fortunata, nella speranza di poter portarsi a casa 100 mila euro. Dopo averci riflettuto attentamente ed essersi consultato con la moglie Diletta il concorrente ha scelto la Toscana, visto che proprio lì hanno fatto la loro prima romantica vacanza. Niente da fare vedendo svanire la possibilità di vincere il bottino al 100%. E’ rimasta comunque la possibilità di vincerne 50 mila se dovesse centrare la regione fortunata al secondo tentativo. Stavolta il concorrente si è affidato alla moglie, che ha deciso di puntare sulla Lombardia. Una scelta questa che purtroppo non si è rivelata essere fortunata, visto che Edoardo ha visto tramontare definitivamente i suoi sogni di gloria con la Valle D’Aosta regione fortunata. A quel punto il presentatore dell’ammiraglia Rai non ha potuto far altro che rammaricarsi per il modo in cui è andata.