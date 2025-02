Affari Tuoi: dottore beffa i gemelli del Piemonte, che perdono 10.000€

I gemelli del Piemonte partono nel peggiore dei modi

Stasera è stato il turno dei ‘gemelli evidenziatori‘ provenienti dal Piemonte a sfidare la sorte nel game show condotto da Stefano De Martino. E in questa circostanza hanno rivelato di essere rispettivamente un musicista e produttore. Finita la presentazione il presentatore di Affari Tuoi ha quindi dato il via alla partita iniziata nei peggiori dei modi, visto che i concorrenti hanno immediatamente trovato il pacco contenente 300 mila euro. Da lì a poco il dottore si è fatto vivo proponendo ai ‘gemelli evidenziatori’ un cambio pacco. Offerta però rifiutata. Hanno quindi avuto la possibilità di fare ulteriori tre tiri iniziando sempre malissimo, visto che hanno trovato il pacco da 100 mila euro. Il dottore ne ha quindi offerti 20 mila. Offerta ritenuta buona, ma che non ha convinto i ragazzi a gettare la spugna.

Affari Tuoi, i gemelli decidono di cambiare il pacco ben due volte

Altri tre tiri per i gemelli del Piemonte, i quali sono partiti bene stavolta trovando un pacco blu. Purtroppo la fortuna non è stata proprio dalla loro perché subito dopo hanno trovato 30 e 15 mila euro. La chiamata del dottore non si è ovviamente fatta attendere e per bocca di Stefano De Martino, che oggi è stato difeso da Caterina Balivo, ha proposto un cambio pacco. Uno dei gemelli ha quindi cercato di venirne a capo accettando la proposta: “Accetterei il cambio con il 16 della Sicilia…” Hanno quindi fatto altri tre tiri poco fortunati, visto che hanno trovato 200 mila euro. Da lì a poco finalmente una gioìa, visto che hanno scoperto che nel pacco che hanno deciso di cambiare avevano 200 euro. Proprio sul finire il dottore ha quindi proposto un altro cambio pacco. Proposta questa accettata dai due ragazzi.

I gemelli hanno sfidato la sorte, ma alla fine hanno accettato l’offerta di 5 mila euro

I gemelli del Piemonte hanno allora fatto un altro giro di tre lanci rimanendo alla fine con 500 euro da una parte e 10 mila euro. A quel punto il dottore ha telefonato per proporre 5 mila euro o la regione fortunata. E i concorrenti di Affari Tuoi sono andati in confusione. Tuttavia dopo averci riflettuto bene hanno deciso di accettare l’offerta, visto per il modo in cui è girata la partita, come tra l’altro ha fatto presente Stefano De Martino: “Avete fatto bene” Purtroppo però non è andata così perchè se avessero invece rifiutato sarebbero tornati a casa con in tasca il doppio.